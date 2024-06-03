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    Аванесян преподнесет сюрприз?

    Аванесян — Паолини. Ставка (к. 3.42) и прогноз на матч четвертого круга «Ролан Гаррос», 03 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Аванесян — Паолини
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    Элина Аванесян
    Россиянка Элина Аванесян и итальянка Ясмина Паолини встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 03 июня, начало — в 12:00 мск. Аванесян — Паолини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Элина Аванесян

    По прошлому сезону было понятно, что Аванесян будет прогрессировать, но мало кто рассчитывал, что этот прорыв придется на «Ролан Гаррос».

    Хоть по пути в четвертый круг были и не самые грозные соперницы, но прохождение этой дистанции без поражений достойно уважения.

    Россиянка смогла обыграть соотечественницу Блинкову, а также двух китаянок. С Жен Синьвэн получилась крайне напряженная игра, но Элина смогла дожать соперницу на супер тайбрейке.

    В поединке против итальянки Паолини россиянка не будет фавориткой матча, но победное настроение может сделать свое дело.

    Ясмина Паолини

    Кто бы что ни говорил, но Паолини всегда была серьезной соперницей на грунте. Её выступление на нынешнем «Ролан Гаррос» в очередной раз доказывает это.

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    Хотя соперницы на пути к четвертому кругу у неё были, может быть, ещё слабее, чем у россиянки Аванесян.

    В двух первых кругах без вопросов были обыграны Сэвилл и Баптист, а в матче третьего круга пришлось помучиться против Бьянки Андрееску.

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    С россиянкой Ясмина будет выглядеть однозначной фавориткой, но нужно быть готовым к овер перформансу со стороны Аванесян.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянскую теннисистку в этом поединке: победа Аванесян — 3.42, победа Паолини — 1.32.

    Прогноз: Аванесян преподнесет сюрприз в этой игре

    Ставка: П1 за 3.42.

    Альтернативный прогноз: Игра затянется на продолжительное количество времени

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.60.

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    Аванесян — Паолини. Россиянка Элина Аванесян и итальянка Ясмина Паолини встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 03 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Аванесян — Паолини с коэффициентом 3.42.
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