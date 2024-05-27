Француженка Осеан Доден и американка Кайла Дэй встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Доден — Дэй: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Осеан Доден

На кортах «Ролан Гаррос» Доден никогда не добивалась значительных результатов, но играть на грунте у неё, временами, получается очень даже неплохо.

У француженки недостаточное количество таланта, поэтому она его компенсирует отменной физической готовностью.

За шесть последних матчей Очеан смогла победить только в одном, а в Риме в мачте против румынки Бегу она так и вовсе снялась из-за травмы.

Перед стартом домашнего турнира за француженку немного тревожно, тем более Дэй играет в силовой и выносливый теннис.

Кайла Дэй

Нельзя сказать, что Кайла Дэй новое имя в женском теннисе, но и серьезных достижений по карьере у 24-летней теннисистки пока что нет.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

В прошлом году она вменяемо выступала лишь на домашних соревнованиях осенью, но в них она добиралась до решающих стадий турниров

В этом календарном году она может похвастаться финалом в Шарлотсвилле, но это был старт категории ITF.

В поединке против Доден шансов пройти по дистанции дальше не очень много, поскольку за Осеан будут болеть французские болельщики.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа Доден — 1.91, победа Дэй — 1.90.

Прогноз: Хоть Доден и будет играть при своих болельщиках, но победу отпразднует Дэй.

Ставка: П2 за 1.90.

Альтернативный прогноз: Игра затянется надолго.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.27.