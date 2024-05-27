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    Американка огорчит хозяйку турнира?

    Доден — Дэй. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос», 27 мая 2024 года

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    Кайла Дэй
    Француженка Осеан Доден и американка Кайла Дэй встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Доден — Дэй: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Осеан Доден

    На кортах «Ролан Гаррос» Доден никогда не добивалась значительных результатов, но играть на грунте у неё, временами, получается очень даже неплохо.

    У француженки недостаточное количество таланта, поэтому она его компенсирует отменной физической готовностью.

    За шесть последних матчей Очеан смогла победить только в одном, а в Риме в мачте против румынки Бегу она так и вовсе снялась из-за травмы.

    Перед стартом домашнего турнира за француженку немного тревожно, тем более Дэй играет в силовой и выносливый теннис.

    Кайла Дэй

    Нельзя сказать, что Кайла Дэй новое имя в женском теннисе, но и серьезных достижений по карьере у 24-летней теннисистки пока что нет.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В прошлом году она вменяемо выступала лишь на домашних соревнованиях осенью, но в них она добиралась до решающих стадий турниров

    В этом календарном году она может похвастаться финалом в Шарлотсвилле, но это был старт категории ITF.

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    В поединке против Доден шансов пройти по дистанции дальше не очень много, поскольку за Осеан будут болеть французские болельщики.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа Доден — 1.91, победа Дэй — 1.90.

    Прогноз: Хоть Доден и будет играть при своих болельщиках, но победу отпразднует Дэй.

    Ставка: П2 за 1.90.

    Альтернативный прогноз: Игра затянется надолго.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.27.

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    Доден — Дэй. Француженка Осеан Доден и американка Кайла Дэй встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Доден — Дэй с коэффициентом 1.90.
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