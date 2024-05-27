Осеан Доден
На кортах «Ролан Гаррос» Доден никогда не добивалась значительных результатов, но играть на грунте у неё, временами, получается очень даже неплохо.
У француженки недостаточное количество таланта, поэтому она его компенсирует отменной физической готовностью.
За шесть последних матчей Очеан смогла победить только в одном, а в Риме в мачте против румынки Бегу она так и вовсе снялась из-за травмы.
Перед стартом домашнего турнира за француженку немного тревожно, тем более Дэй играет в силовой и выносливый теннис.
Кайла Дэй
Нельзя сказать, что Кайла Дэй новое имя в женском теннисе, но и серьезных достижений по карьере у 24-летней теннисистки пока что нет.
В прошлом году она вменяемо выступала лишь на домашних соревнованиях осенью, но в них она добиралась до решающих стадий турниров
В этом календарном году она может похвастаться финалом в Шарлотсвилле, но это был старт категории ITF.
В поединке против Доден шансов пройти по дистанции дальше не очень много, поскольку за Осеан будут болеть французские болельщики.
Прогноз и ставка
У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа Доден — 1.91, победа Дэй — 1.90.
Прогноз: Хоть Доден и будет играть при своих болельщиках, но победу отпразднует Дэй.
- 1.92Зверев — Надаль: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 1.88Арнальди — Фис: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 2.25Дарт — Носкова: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.90.
Альтернативный прогноз: Игра затянется надолго.
Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.27.