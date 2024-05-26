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    Шнайдер хватит двух сетов, чтобы переиграть Паке?

    Паке — Шнайдер. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос» 26 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Паке — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет против Хлоэ Паке в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 15:30 мск. Паке — Шнайдер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 26 Мая 2024 года

    Хлоя Паке

  • Франция
    •  Хлоя Паке 15:30 Диана Шнайдер (Россия)

    Диана Шнайдер (Россия)

  • Ролан Гаррос. Женщины
    •

    Паке

    На последнем турнире в Страсбурге Хлоэ Паке не смогла пройти квалификацию, остановившись лишь в финале отбора. Теннисистка из Франции уступили 19-летней сопернице Эрике Андреевой (3:6,5:7).

    В сезоне 2023 Хлоэ Паке выступила на трёх турнирах серии Большого шлема. На Уимблдоне французская спортсменка проиграла Мирре Андреевой из России (1:6, 2:6).

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Был еще Открытый чемпионат Франции: в парном разряде Хлоэ-Бюрель уступили американо-австрилийскому дуэту в составе Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес. В миксе на «Ролан Гаррос» французские теннисистки тоже не смогли пройти дальше одного раунда.

    В рейтинге WTA Хлоэ Паке занимает 139 место.

    Шнайдер

    Диана Шнайдер два раза участвовала на турнирах серии Большого шлема: на «Ролан Гаррос» и Australian Open. На этих соревнованиях российская теннисистка смогла дойти лишь до второго круга.

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 47 место. На турнире в Риме россиянка добралась до 1/16 финала, переиграв на своём пути бельгийку Грет Миннен (6:2, 6:3) и россиянку Людмилу Самсонову (6:1, 6:3).

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    • Перед стартом в «Ролан Гаррос» Шнайдер приняла участие в Челленджере в Париже и одержала победу. В финале россиянка переиграла 24 ракетку мира Эмму Наварро.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.17, победу. За успех Паке букмекеры предлагают за 5.05.

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    Прогноз: Диана Шнайдер должна без проблем проходить во второй круг «Ролан Гаррос». Россиянка на голову сильнее своей соперницы, да и Диана считается более опытной теннисисткой. Предположим, что Шнайдер хватит двух сетов, чтобы переиграть Паке.

    Рекомендуемая ставка: Победа Шнайдер с форой (-5.5) с коэффициентом 1.88.

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    Паке — Шнайдер. Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет против Хлоэ Паке в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Паке — Шнайдер с коэффициентом 1.88.
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