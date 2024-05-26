Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет против Хлоэ Паке в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 15:30 мск. Паке — Шнайдер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Паке

На последнем турнире в Страсбурге Хлоэ Паке не смогла пройти квалификацию, остановившись лишь в финале отбора. Теннисистка из Франции уступили 19-летней сопернице Эрике Андреевой (3:6,5:7).

В сезоне 2023 Хлоэ Паке выступила на трёх турнирах серии Большого шлема. На Уимблдоне французская спортсменка проиграла Мирре Андреевой из России (1:6, 2:6).

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Был еще Открытый чемпионат Франции: в парном разряде Хлоэ-Бюрель уступили американо-австрилийскому дуэту в составе Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес. В миксе на «Ролан Гаррос» французские теннисистки тоже не смогли пройти дальше одного раунда.

В рейтинге WTA Хлоэ Паке занимает 139 место.

Шнайдер

Диана Шнайдер два раза участвовала на турнирах серии Большого шлема: на «Ролан Гаррос» и Australian Open. На этих соревнованиях российская теннисистка смогла дойти лишь до второго круга.

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 47 место. На турнире в Риме россиянка добралась до 1/16 финала, переиграв на своём пути бельгийку Грет Миннен (6:2, 6:3) и россиянку Людмилу Самсонову (6:1, 6:3).

Перед стартом в «Ролан Гаррос» Шнайдер приняла участие в Челленджере в Париже и одержала победу. В финале россиянка переиграла 24 ракетку мира Эмму Наварро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.17, победу. За успех Паке букмекеры предлагают за 5.05.

Прогноз: Диана Шнайдер должна без проблем проходить во второй круг «Ролан Гаррос». Россиянка на голову сильнее своей соперницы, да и Диана считается более опытной теннисисткой. Предположим, что Шнайдер хватит двух сетов, чтобы переиграть Паке.

Рекомендуемая ставка: Победа Шнайдер с форой (-5.5) с коэффициентом 1.88.