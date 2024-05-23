Россиянка Камилла Рахимов сыграет против итальянки Элизабетты Кочаретто в четвертьфинале WTA Рабат (Марокко). Матч пройдёт 23 мая, начало — в 18:30 мск. Рахимова — Кочаретто: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рахимова

На турнире в Рабате Камилла Рахимова одержала вторую победу подряд. Во втором круге российская теннисистка провела лишь два гейма в матче против Тэйло Таунсенд из США и выиграла их, на игру потребовалось 14 минут.

В итоге поединок был завершён досрочно, американская теннисистка отказалась продолжать игру. В итоге Рахимова вышла в 1/4 финала.

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Отметим, что россиянка избежала участие в квалификации турнира, получив прямую путёвку в решающие матчи розыгрыша.

В рейтинге WTA Камилла Рахимова выпала из топ-100.

Кочаретто

Элизабетта Кочаретто выдает победную серию, которая состоит из двух матчей. Перед противостоянием с россиянкой Камилла Розателло на турнире в Марокко добилась побед в матчах против Ясмины Каббай из Марокко и Чжу Сян Бай из Китая.

В 1/16 финала турнира в Рабате Кочаретто смогла переиграть тенниистку из Марокко в двух сетах (6:3, 6:4).

Во втором круге итальянка переиграла китаянку Чжу Сян Бай (6:4, 6:2), на грунтовом корте теннисистки провели 1 час 26 минут.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рахимову в этом матче можно поставить за 3.19, победу Кочаретто букмекеры предлагают за 1.36

Прогноз: Все мы конечно, будем болеть за россиянку Камиллу Рахимову, однако в соперниках 52-я ракетка мира Кочаретто. Есть большая вероятность, что итальянка добьется успеха в битве за выход в полуфинал.

Рекомендуемая ставка: Фора Кочаретто (-4.5) с коэффициентом 1.95.