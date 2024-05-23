ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адемола ЛукманФинал имени Лукмана. «Аталанта» показала «Байеру», что никто не идеален Джан Пьеро ГаспериниОшеломительный успех. «Аталанта» и Гасперини заслужили признание после невероятной победы над «Байером» Тони Кроос Верен себе. Уход Крооса из футбола стал неожиданностью, но идеально вписывается в его карьеру
    Все новости спорта

    Кочаретто имеет больше шансов на полуфинал?

    Рахимова — Кочаретто. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Рабате 23 мая 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Рахимова — Кочаретто
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элизабетта Кочаретто
    Россиянка Камилла Рахимов сыграет против итальянки Элизабетты Кочаретто в четвертьфинале WTA Рабат (Марокко). Матч пройдёт 23 мая, начало — в 18:30 мск. Рахимова — Кочаретто: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Рахимова

    На турнире в Рабате Камилла Рахимова одержала вторую победу подряд. Во втором круге российская теннисистка провела лишь два гейма в матче против Тэйло Таунсенд из США и выиграла их, на игру потребовалось 14 минут.

    В итоге поединок был завершён досрочно, американская теннисистка отказалась продолжать игру. В итоге Рахимова вышла в 1/4 финала.

    Все прогнозы на теннис

    Отметим, что россиянка избежала участие в квалификации турнира, получив прямую путёвку в решающие матчи розыгрыша.

    В рейтинге WTA Камилла Рахимова выпала из топ-100.

    Кочаретто

    Элизабетта Кочаретто выдает победную серию, которая состоит из двух матчей. Перед противостоянием с россиянкой Камилла Розателло на турнире в Марокко добилась побед в матчах против Ясмины Каббай из Марокко и Чжу Сян Бай из Китая.

    В 1/16 финала турнира в Рабате Кочаретто смогла переиграть тенниистку из Марокко в двух сетах (6:3, 6:4).

  • Доминирование Свентек, сюрприз от Зверева, почти чилийское чудо и неприятная традиция Медведева
  • В Риме завершились последние крупные турниры перед «Ролан Гаррос»
  • 20/05/2024

    • Во втором круге итальянка переиграла китаянку Чжу Сян Бай (6:4, 6:2), на грунтовом корте теннисистки провели 1 час 26 минут.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Рахимову в этом матче можно поставить за 3.19, победу Кочаретто букмекеры предлагают за 1.36

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Все мы конечно, будем болеть за россиянку Камиллу Рахимову, однако в соперниках 52-я ракетка мира Кочаретто. Есть большая вероятность, что итальянка добьется успеха в битве за выход в полуфинал.

    Рекомендуемая ставка: Фора Кочаретто (-4.5) с коэффициентом 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вондроушова — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 16:55
    •  2.02
  • Прогноз на матч Канада — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ауда — Елгава
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баэс — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч НЕК Неймеген — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бешикташ — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Дамак
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Шабаб
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Аль-Фейха — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рахимова — Кочаретто. Россиянка Камилла Рахимов сыграет против итальянки Элизабетты Кочаретто в четвертьфинале WTA Рабат (Марокко). Матч пройдёт 23 мая, начало — в 18:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Рахимова — Кочаретто с коэффициентом 1.95.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры