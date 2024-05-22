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    Шаповалов и Грикспор устроят триллер?

    Шаповалов — Грикспор. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Женеве 22 мая 2024 года

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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против нидерландца Таллона Грикспора во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 20:30 мск. Шаповалов — Грикспор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 22 Мая 2024 года

    Денис Шаповалов

  • Канада
    •  Денис Шаповалов 20:30 Таллон Грикспор

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
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    Шаповалов

    Денис начал неделю с классной победы над аргентинцем Федерико Корией — 7:5, 6:0.

    В начале месяца канадский теннисист не прошел на «тысячнике» в Риме даже первый раунд, проиграв итальянцу Лучано Дардери. Правда, соперник вырвал победу только на тай-брейке решающего сета.

    Пока что лучшим результатом Шаповалова на грунте в этом сезоне остается выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде. В испанской столице бывшая десятая ракетка мира выиграл у двух аргентинцев — Факундо Диаса Акосты и Томаса Этчеверри.

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    Но в целом Шаповалов, конечно, не лучшим образом проводит сезон. Достаточно сказать, что он по-прежнему находится за пределами топ-100, и это, похоже, создает ему серьезный психологический дискомфорт.

    Грикспор

    Таллон на старте турнира выиграл у американца Кристофера Юбэнкса — 6:4, 1:6, 6:3.

    В Риме нидерландец проиграл в первом матче итальянцу Франческо Пассаро, который здорово провел тай-брейк третьего сета.

    На грунте Грикспор добился успеха только в Мадриде — на испанском «Мастерсе» он дошел до четвертого раунда. Здесь Таллон остановил Таро Даниэля и Хольгера Руне, после чего уступил будущему чемпиону Андрею Рублеву.

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    Также стоит отметить, что на турнире в Бухаресте Грикспор проиграл в первом круге венгру Мартону Фучовичу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.98, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.83.

    Прогноз: скорее всего, это будет один из самых сложных и затяжных матчей второго раунда. Вряд ли канадец и нидерландец обойдутся без третьего сета и как минимум одного тай-брейка. По такому сценарию проходит большинство матчей с участием Шаповалова.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.

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    Шаповалов — Грикспор. Канадец Денис Шаповалов сыграет против нидерландца Таллона Грикспора во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 20:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Грикспор с коэффициентом 2.01.
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