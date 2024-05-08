ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каземиро По наклонной. Самые унизительные поражения «МЮ» за последние 30 лет Майк ЛиутКто провел худший матч в истории плей-офф НХЛ? ХавиШесть серьезных проблем, которые Хави нужно решить в «Барселоне»
  • 08:47
    • Президент «ПСЖ» гневно отреагировал на вопрос о возможной отставке Луиса Энрике
  • 08:30
    • «Бостон» разгромил «Кливленд», «Даллас» уступил «Оклахоме»
  • 23:58
    • «Боруссия» обыграла «ПСЖ» и пробилась в финал Лиги чемпионов
  • 22:17
    • Шнайдер вышла во второй круг турнира в Риме, где сыграет с Самсоновой
    Все новости спорта

    Сафиуллин снова обыграет Муте?

    Муте — Сафиуллин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Риме 8 мая 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Роман Сафиуллин Прогнозы на Корентен Муте
    Прогноз и ставки на Муте — Сафиуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Корентена Муте в первом раунде «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 18:00 мск. Муте — Сафиуллин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Мужчины 08 Мая 2024 года

    Корентен Муте

  • Франция
    •  Корентен Муте 18:00 Роман Сафиуллин (Россия)

    Роман Сафиуллин (Россия)

  • Рим. Мужчины
    •

    Муте

    Корентен не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде отбора французский теннисист проиграл бразильцу Тиаго Монтейро (3:6, 4:6).

    На недавнем турнире в Мадриде Муте преодолел квалификацию, но сразу после этого уступил китайцу Цзюнчэну Шану.

    Но также стоит обратить внимание на то, что в середине апреля Муте дошел до четвертьфинала в Бухаресте. Здесь он выиграл у Дениса Шаповалова и Нуну Боржеша, после чего уступил Мартону Фучовичу.

    Все прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Корентена в этом году пока что остается выход в полуфинал турнира в Сантьяго.

    Еще одна важная деталь: в текущем сезоне Муте играет только на грунте.

    Сафиуллин

    Роман тоже не прошел ни раунда в Мадриде, проиграв в первом матче бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду.

    В начале мая Сафиуллин сыграл на «челленджере» в Экс-ан-Провансе. Здесь он остановился в шаге от выхода в финал.

    Прежде чем уступить Хауме Муньяру, россиянин выиграл у Альберта Рамоса и Брэндона Накашимы.

    Но результаты Сафиуллина на уровне ATP в этом году совсем не впечатляют. После турнира в австралийском Брисбене он выиграл лишь три матча.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Пока есть сомнения, что Роман, как и в прошлом году, дойдет в Риме до третьего круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 1.79, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.03.

    Прогноз: в прошлом году Роман выиграл у Корентена на Уимблдоне, при этом не отдав ни сета.

    На грунте встреча с французом будет не такой простой. Скорее всего, матч между россиянином и французом получится затяжным и нервным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Дардери — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Наполитано — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Котов — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ахал — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Алания — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сокол — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.95
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Муте — Сафиуллин. Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Корентена Муте в первом раунде «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Муте — Сафиуллин с коэффициентом 1.92.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры