Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Корентена Муте в первом раунде «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 18:00 мск. Муте — Сафиуллин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Муте

Корентен не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора французский теннисист проиграл бразильцу Тиаго Монтейро (3:6, 4:6).

На недавнем турнире в Мадриде Муте преодолел квалификацию, но сразу после этого уступил китайцу Цзюнчэну Шану.

Но также стоит обратить внимание на то, что в середине апреля Муте дошел до четвертьфинала в Бухаресте. Здесь он выиграл у Дениса Шаповалова и Нуну Боржеша, после чего уступил Мартону Фучовичу.

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Лучшим результатом Корентена в этом году пока что остается выход в полуфинал турнира в Сантьяго.

Еще одна важная деталь: в текущем сезоне Муте играет только на грунте.

Сафиуллин

Роман тоже не прошел ни раунда в Мадриде, проиграв в первом матче бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду.

В начале мая Сафиуллин сыграл на «челленджере» в Экс-ан-Провансе. Здесь он остановился в шаге от выхода в финал.

Прежде чем уступить Хауме Муньяру, россиянин выиграл у Альберта Рамоса и Брэндона Накашимы.

Но результаты Сафиуллина на уровне ATP в этом году совсем не впечатляют. После турнира в австралийском Брисбене он выиграл лишь три матча.

Пока есть сомнения, что Роман, как и в прошлом году, дойдет в Риме до третьего круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 1.79, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.03.

Прогноз: в прошлом году Роман выиграл у Корентена на Уимблдоне, при этом не отдав ни сета.

На грунте встреча с французом будет не такой простой. Скорее всего, матч между россиянином и французом получится затяжным и нервным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.