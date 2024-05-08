Корентен Муте
Роман Сафиуллин (Россия)
Муте
Корентен не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем раунде отбора французский теннисист проиграл бразильцу Тиаго Монтейро (3:6, 4:6).
На недавнем турнире в Мадриде Муте преодолел квалификацию, но сразу после этого уступил китайцу Цзюнчэну Шану.
Но также стоит обратить внимание на то, что в середине апреля Муте дошел до четвертьфинала в Бухаресте. Здесь он выиграл у Дениса Шаповалова и Нуну Боржеша, после чего уступил Мартону Фучовичу.
Лучшим результатом Корентена в этом году пока что остается выход в полуфинал турнира в Сантьяго.
Еще одна важная деталь: в текущем сезоне Муте играет только на грунте.
Сафиуллин
Роман тоже не прошел ни раунда в Мадриде, проиграв в первом матче бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду.
В начале мая Сафиуллин сыграл на «челленджере» в Экс-ан-Провансе. Здесь он остановился в шаге от выхода в финал.
Прежде чем уступить Хауме Муньяру, россиянин выиграл у Альберта Рамоса и Брэндона Накашимы.
Но результаты Сафиуллина на уровне ATP в этом году совсем не впечатляют. После турнира в австралийском Брисбене он выиграл лишь три матча.
Пока есть сомнения, что Роман, как и в прошлом году, дойдет в Риме до третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 1.79, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.03.
Прогноз: в прошлом году Роман выиграл у Корентена на Уимблдоне, при этом не отдав ни сета.
- 1.88Наполитано — Берреттини: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 2.30Дрейпер — Чорич: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.07Котов — Микельсен: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
На грунте встреча с французом будет не такой простой. Скорее всего, матч между россиянином и французом получится затяжным и нервным.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.