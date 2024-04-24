Бланч
«Ребята, я играю с Надалем, охренеть», — такой была первая реакция американца после жеребьевки.
Бланчу — 16 лет, в рейтинге ATP он находится всего лишь на 1028 месте. В юниорском — на десятом.
Дарвин младше Надаля на 21 год (это самая большая разница в возрасте в истории «Мастерсов»). Давайте просто вспомним, что делал Рафа в 2007-м, когда американец только появился на свет.
Так вот, сезон-2007. Надаль выиграл турниры в Индиан-Уэллс и Монте-Карло, взял титулы в Барселоне и Риме, а также стал победителем Ролан Гаррос и дошел до финала на Уимблдоне.
У Бланча уже есть один матч на уровне ATP. В марте он проиграл чеху Томашу Махачу (4:6, 2:6) в первом круге «Мастерса» в Майами. Здесь ему тоже предоставили wild card. По всей видимости, парень талантлив.
Надаль
Рафа сыграет на втором турнире за две недели. Последний раз подобное было еще в 2022 году.
Очередное возвращение грунтового короля состоялось на недавнем турнире в Барселоне. К сожалению, легендарный испанец не впечатлил.
Надаль начал с бодрой победы над молодым итальянцем Флавио Коболли, но уже в следующем матче проиграл Алексу Де Минору (5:7, 1:6).
После матча с австралийцем Надаль не стал скрывать, что боится получить новую травму. Очевидно, что ему приходится беречь себя, чтобы второй год подряд не пропустить Ролан Гаррос.
Но и без этого уже очевидно, что Рафа уже не так опасен, как раньше. Травмы и возраст не могут не сказывать на игре даже столь мощного атлета.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: здесь все настолько очевидно, что букмекеры предлагают поставить на американца или испанца только с форой.
Прогноз: скорее всего, Рафа легко разберется с 16-летним соперником, для которого это будет, в первую очередь, мастер-класс от бывшей первой ракетки мира.
- 2.01Карацев — Марожан: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.00Коккинакис — Тим: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.03Шнайдер — Потапова: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Рекомендуемая ставка: победа Надаля с форой по геймам (-8,0) за 2.07.