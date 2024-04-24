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    Сможет ли Надаль разгромить 16-летнего соперника?

    Бланч — Надаль. Ставка (к. 2.07) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бланч — Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против американца Дарвина Бланча в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Бланч — Надаль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 24 Апреля 2024 года
    Darwin Blanch
  • Мадрид. Мужчины
    •  Darwin Blanch 12:00 Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
  • Испания
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    Бланч

    «Ребята, я играю с Надалем, охренеть», — такой была первая реакция американца после жеребьевки.

    Бланчу — 16 лет, в рейтинге ATP он находится всего лишь на 1028 месте. В юниорском — на десятом.

    Дарвин младше Надаля на 21 год (это самая большая разница в возрасте в истории «Мастерсов»). Давайте просто вспомним, что делал Рафа в 2007-м, когда американец только появился на свет.

    Так вот, сезон-2007. Надаль выиграл турниры в Индиан-Уэллс и Монте-Карло, взял титулы в Барселоне и Риме, а также стал победителем Ролан Гаррос и дошел до финала на Уимблдоне.

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    У Бланча уже есть один матч на уровне ATP. В марте он проиграл чеху Томашу Махачу (4:6, 2:6) в первом круге «Мастерса» в Майами. Здесь ему тоже предоставили wild card. По всей видимости, парень талантлив.

    Надаль

    Рафа сыграет на втором турнире за две недели. Последний раз подобное было еще в 2022 году.

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    • Очередное возвращение грунтового короля состоялось на недавнем турнире в Барселоне. К сожалению, легендарный испанец не впечатлил.

    Надаль начал с бодрой победы над молодым итальянцем Флавио Коболли, но уже в следующем матче проиграл Алексу Де Минору (5:7, 1:6).

    После матча с австралийцем Надаль не стал скрывать, что боится получить новую травму. Очевидно, что ему приходится беречь себя, чтобы второй год подряд не пропустить Ролан Гаррос.

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    Но и без этого уже очевидно, что Рафа уже не так опасен, как раньше. Травмы и возраст не могут не сказывать на игре даже столь мощного атлета.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: здесь все настолько очевидно, что букмекеры предлагают поставить на американца или испанца только с форой.

    Прогноз: скорее всего, Рафа легко разберется с 16-летним соперником, для которого это будет, в первую очередь, мастер-класс от бывшей первой ракетки мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Надаля с форой по геймам (-8,0) за 2.07.

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    Ставка и прогноз на матч Бланч — Надаль с коэффициентом 2.07. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Надаль разгромить 16-летнего соперника?
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