Россиянки Мирра Андреева и Элина Аванесян встретятся во втором круге турнира в Руане (Франция). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 18:30 мск. Аванесян — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Аванесян

Элина начала неделю с победы над француженкой Фионой Ферро — 6:2, 1:6, 7:5.

В решающей партии россиянка дважды вела с брейком, не подала на матч при счете 5:3, но в итоге кое-как все-таки дожала соперницу.

Аванесян выручила не самая убедительная игра Ферро на подаче — ей удалось взять не приеме пять геймов.

В прошлом месяца Аванесян не выиграла ни матча в Индиан-Уэллс, но зато на «тысячнике» в Майами она добралась до третьего раунда. Прежде чем уступить будущей чемпионке, Элина остановила Эрику Андрееву и Онс Жабер.

Все прогнозы на теннис

В прошлом году главным успехом Аванесян стал сенсационный выход в четвертый круг Ролан Гаррос.

Андреева

Несмотря на все опасения, Мирра все-таки без проблем прошла первый раунд.

Андреева одержала уверенную победу над аргентинкой Надей Подороской — 6:1, 6:3.

В этом матче 16-летняя теннисистка в целом очень убедительно играла на своей подаче и максимально эффективно действовала на приеме.

На днях также стало извесно, что Мирра теперь сотрудничает с бывшей второй ракеткой мира Кончитой Мартинес, которая в 1994 году стала победительницей Уимблдона.

«Первое, чему мы уделили внимание, — это мой слайс, потому что она хорошо играла резаными. Она подсказала мне несколько хитростей, и я стараюсь использовать этот удар, когда есть время и хорошая возможность на корте», — рассказала россиянка.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Аванесян в этом матче можно поставить за 3.96, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.25.

Прогноз: перерыв и тренировки под руководством известной теннисистки, похоже, пошли на пользу юной Андреевой. Во всяком случае, такое впечатление осталось после матча с Подороской. Скорее всего. у Мирры не будет серьезных проблем и в предстоящей игре.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 2.02.