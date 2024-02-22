Россиянин Карен Хачанов сыграет против финна Эмиля Руусувуори в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 22 февраля, начало — в 16:00 мск. Руусувуори — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руусувуори

Эмиль на старте турнира с трудом выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери — 7:6, 7:5.

Здесь стоит отметить хорошую игру финна на своей подаче. Итальянец за весь матч сделал лишь один брейк.

Во втором раунде Руусувуори спокойно разобрался с австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:3, 6:3. В этом матче он снова отдал сопернику на своей подаче всего один гейм.

На прошлой неделе Руусувуори дошел до четвертьфинала в Роттердаме. Прежде чем уступить Таллону Грикспору, 43-я ракетка мира остановил Юго Эмбераи и Яна-Леннарда Штруффа.

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Лучшим результатом Эмиля в этом году пока что остается выход в финал турнира в Гонконге.

Хачанов

Карен оказался среди сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче россиянин одержал победу над венгром Фабианом Марожаном — 6:4, 7:5.

Во втором сете соперник сделал обратный брейк по 3:4, но интрига продержалась недолго. При счете 5:5 Хачанов взял еще один гейм на приеме, после чего спокойно подал на матч.

В начале февраля Хачанов дошел до полуфинала в Марселе. Там он спокойно обыграл Роберто Баутисту-Агута и Чжичжэня Чжана и уступил Григору Димитрову, который вырвал победу на решающем тай-брейке.

Лучшим результатом Хачанова в Дохе пока что остается выход в полуфинала в сезоне-2022.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руусувуори в этом матче можно поставить за 2.23, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: для Карена это принципиальная встреча, поскольку в начале января он уступил финну в Гонконге. В том матче Эмиль забрал третий сет со счетом 6:2. Однако есть подозрение, что россиянину будет сложно взять реванш. Руусувуори в последнее время тоже демонстрирует солидный теннис.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.