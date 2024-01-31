Француз Гаэль Монфис сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 31 января, начало — в 18:00 мск. Коболли — Монфис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Коболли

Флавио начал новый сезон с успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии.

В Мельбурне итальянец прошел сложную квалификацию и выиграл два матча в основной сетке.

Прежде чем проиграть австралийцу Алексу Де Минору, 21-летний теннисист сенсационно остановил чилийца Николаса Харри и одержал победу над россиянином Павлом Котовым.

В прошлом году Коболли выступал, в основном, на «челленджерах». На уровне ATP его лучшим результатом стал выход в четвертьфинал грунтового турнира в Мюнхене.

Монфис

Гаэль не очень удачно провел первые турниры, выиграв до сих пор лишь один матч.

На Открытом чемпионате Австралии 37-летний теннисист начал с победы над немцем Янником Ханфманном, после чего проиграл аргентинцу Томасу Этчеверри (4:6, 4:6, 4:6).

В новозеландском Окленде бывшая шестая ракетка мира уступил в первом раунде венгру Фабиану Марожану.

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Монфис трижды выигрывал турнир в Монпелье — в 2010, 2014 и 2020 году.

Прогноз и ставка

На Коболли в этом матче можно поставить за 3.22, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.35.

От Гаэля можно ожидать чего угодно, поэтому в данном случае есть смысл обойтись без ставок на исход. Сложно сказать, с каким настроем француз приехал на этот турнир.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.