Россиянка Анна Калинская сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 11:15 мск. Калинская — Чжэн: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Калинская

Анна проводит лучший турнир в карьере, ей впервые удалось дойти до четвертьфинала на «Большом шлеме».

В четвертом круге российская теннисистка одержала уверенную победу над итальянкой Ясмин Паолини (6:4, 6:2), которая перед этим остановила Анну Блинкову.

Калинская показала солидный теннис, но при этом надо признать, что ей очень помогли ошибки соперницы, которых было, мягко говоря, немало. Но в любом случае это абсолютно закономерный результат.

В предыдущих матчах 25-летняя теннисистка выиграла у Кэти Волынец, Аранчи Рус и чемпионки US Open-2017 Слоан Стивенс.

Выступление Калинской, безусловно, стало одним из главных сюрпризов, но уже в начале января на турнирах в Брисбене и Аделаиде было заметно, что она отлично подготовилась к сезону.

Чжэн

Циньвэнь второй раз подряд сыграет в четвертьфинале на таком уровне. На US Open-2023 ее тормознула будущая чемпионка Арина Соболенко.

В Мельбурне китаянке очень повезло с сеткой, и с этим вряд ли кто-то станет спорить.

На старте турнира Чжэн выиграла у Эшлин Крюгер, потом была победа над Кэть Бултер. В третьем круге пришлось помучиться с Яфань Ван — соотечественница дрогнула только на решающем тай-брейке.

Все прогнозы на Australian Open

В четвертом раунде представительница Поднебесной разгромила француженку Осеан Доден — 6:0, 6:3.

Прогноз и ставка

На Калинскую в этом матче можно поставить за 2.49, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.56.

Похоже, это будет очень серьезная битва. В 2022-м Анна обыграла Циньвэнь на турнире в Гвадалахаре, тогда девушкам понадобился третий сет. Скорее всего, на этот раз девушкам тоже не хватит двух партий.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.