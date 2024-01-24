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    Сможет ли Калинская выйти в полуфинал Australian Open

    Калинская — Чжэн. Ставка (к. 1.82) и прогноз на Australian Open 24 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Чжэн
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 11:15 мск. Калинская — Чжэн: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 24 Января 2024 года

    Калинская

    Анна проводит лучший турнир в карьере, ей впервые удалось дойти до четвертьфинала на «Большом шлеме».

    В четвертом круге российская теннисистка одержала уверенную победу над итальянкой Ясмин Паолини (6:4, 6:2), которая перед этим остановила Анну Блинкову.

    Калинская показала солидный теннис, но при этом надо признать, что ей очень помогли ошибки соперницы, которых было, мягко говоря, немало. Но в любом случае это абсолютно закономерный результат.

    В предыдущих матчах 25-летняя теннисистка выиграла у Кэти Волынец, Аранчи Рус и чемпионки US Open-2017 Слоан Стивенс.

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    • Выступление Калинской, безусловно, стало одним из главных сюрпризов, но уже в начале января на турнирах в Брисбене и Аделаиде было заметно, что она отлично подготовилась к сезону.

    Чжэн

    Циньвэнь второй раз подряд сыграет в четвертьфинале на таком уровне. На US Open-2023 ее тормознула будущая чемпионка Арина Соболенко.

    В Мельбурне китаянке очень повезло с сеткой, и с этим вряд ли кто-то станет спорить.

    На старте турнира Чжэн выиграла у Эшлин Крюгер, потом была победа над Кэть Бултер. В третьем круге пришлось помучиться с Яфань Ван — соотечественница дрогнула только на решающем тай-брейке.

    Все прогнозы на Australian Open

    В четвертом раунде представительница Поднебесной разгромила француженку Осеан Доден — 6:0, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Калинскую в этом матче можно поставить за 2.49, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.56.

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    Похоже, это будет очень серьезная битва. В 2022-м Анна обыграла Циньвэнь на турнире в Гвадалахаре, тогда девушкам понадобился третий сет. Скорее всего, на этот раз девушкам тоже не хватит двух партий.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Калинская — Чжэн: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 24.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Калинская выйти в полуфинал Australian Open
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