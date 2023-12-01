Фис
Артур на групповом этапа подтвердил статус главного фаворита, выиграв все три матча.
В начале недели француз одержал волевую победу над итальянцем Лукой Нарди — 2:4, 4:3, 4:2, 1:4, 4:2.
Дальше была разгромная победа над еще одним представителем Италии — Флавио Коболли (4:1, 4:2, 4:2).
В четверг Фис выиграл у швейцарца Доминика Штрикера (4:2, 3:4, 4:2, 4:3), который в этом году добрался до четвертого круга на Открытом чемпионате США.
Ван Аш
Люка тем временем вырвал путевку в полуфинал только в заключительном туре группового этапа.
В третьем матче Ван Аш с трудом переиграл американца Алекса Микельсена на решающем тай-брейке — 4:3, 3:4, 3:4, 4:1, 4:3.
Перед этим француз проиграл сербу Хамаду Медьедовичу — 2:4, 4:2, 3:4, 1:4. В этом матче соперник выглядел заметно лучше.
В первом туре Люка одержал победу над иорданцем Абедаллахом Шелбаем — 4:3, 3:4, 4:1, 4:1.
Правила турнира
Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:
матч состоит из 5 сетов;
сет играется до 4 победных геймов;
тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;
нет игры больше-меньше;
если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.
Прогноз и ставка
На Фиса в этом матче можно поставить за 1.32, победу Ван Аша букмекеры предлагают за 3.40.
Артур все-таки лучше на данный момент. Среди всех участников турнира в этом году только ему удалось дебютировать в топ-50. А в следующем сезоне француз, скорее всего, приблизится и к топ-20.
Ставка — победа Фиса + тотал геймов больше 20,5 за 2.16.