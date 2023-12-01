Французы Артур Фис и Люка Ван Аш встретятся в полуфинале молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 19:00 мск. Фис — Ван Аш: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Фис

Артур на групповом этапа подтвердил статус главного фаворита, выиграв все три матча.

В начале недели француз одержал волевую победу над итальянцем Лукой Нарди — 2:4, 4:3, 4:2, 1:4, 4:2.

Дальше была разгромная победа над еще одним представителем Италии — Флавио Коболли (4:1, 4:2, 4:2).

В четверг Фис выиграл у швейцарца Доминика Штрикера (4:2, 3:4, 4:2, 4:3), который в этом году добрался до четвертого круга на Открытом чемпионате США.

Ван Аш

Люка тем временем вырвал путевку в полуфинал только в заключительном туре группового этапа.

В третьем матче Ван Аш с трудом переиграл американца Алекса Микельсена на решающем тай-брейке — 4:3, 3:4, 3:4, 4:1, 4:3.

Перед этим француз проиграл сербу Хамаду Медьедовичу — 2:4, 4:2, 3:4, 1:4. В этом матче соперник выглядел заметно лучше.

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В первом туре Люка одержал победу над иорданцем Абедаллахом Шелбаем — 4:3, 3:4, 4:1, 4:1.

Правила турнира

Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

матч состоит из 5 сетов;

сет играется до 4 победных геймов;

тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

нет игры больше-меньше;

если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

Прогноз и ставка

На Фиса в этом матче можно поставить за 1.32, победу Ван Аша букмекеры предлагают за 3.40.

Артур все-таки лучше на данный момент. Среди всех участников турнира в этом году только ему удалось дебютировать в топ-50. А в следующем сезоне француз, скорее всего, приблизится и к топ-20.

Ставка — победа Фиса + тотал геймов больше 20,5 за 2.16.