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    Сможет ли Фис выиграть у Ван Аша?

    Фис — Ван Аш. Ставка (к. 2.16) и прогноз на молодежный Итоговый турнир ATP 1 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Ван Аш
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    Артур Фис
    Французы Артур Фис и Люка Ван Аш встретятся в полуфинале молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 19:00 мск. Фис — Ван Аш: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Фис

    Артур на групповом этапа подтвердил статус главного фаворита, выиграв все три матча.

    В начале недели француз одержал волевую победу над итальянцем Лукой Нарди — 2:4, 4:3, 4:2, 1:4, 4:2.

    Дальше была разгромная победа над еще одним представителем Италии — Флавио Коболли (4:1, 4:2, 4:2).

    В четверг Фис выиграл у швейцарца Доминика Штрикера (4:2, 3:4, 4:2, 4:3), который в этом году добрался до четвертого круга на Открытом чемпионате США.

    Ван Аш

    Люка тем временем вырвал путевку в полуфинал только в заключительном туре группового этапа.

    В третьем матче Ван Аш с трудом переиграл американца Алекса Микельсена на решающем тай-брейке — 4:3, 3:4, 3:4, 4:1, 4:3.

    Перед этим француз проиграл сербу Хамаду Медьедовичу — 2:4, 4:2, 3:4, 1:4. В этом матче соперник выглядел заметно лучше.

    Все прогнозы на теннис

    В первом туре Люка одержал победу над иорданцем Абедаллахом Шелбаем — 4:3, 3:4, 4:1, 4:1.

    Правила турнира

    Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:
    матч состоит из 5 сетов;

    сет играется до 4 победных геймов;

    тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

    нет игры больше-меньше;

    если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

    Прогноз и ставка

    На Фиса в этом матче можно поставить за 1.32, победу Ван Аша букмекеры предлагают за 3.40.

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    Артур все-таки лучше на данный момент. Среди всех участников турнира в этом году только ему удалось дебютировать в топ-50. А в следующем сезоне француз, скорее всего, приблизится и к топ-20.

    Ставка — победа Фиса + тотал геймов больше 20,5 за 2.16.

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    Фис — Ван Аш: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фис выиграть у Ван Аша?
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