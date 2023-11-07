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    Сможет ли Дрэйпер обыграть Мартерера?

    Дрэйпер — Мартерер. Ставка (к. 2.31) и прогноз на турнир в Софии 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Дрэйпер — Мартерер
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    Джек Дрэйпер
    Британец Джек Дрэйпер сыграет против немца Максимилиана Мартерера в первом круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 7 ноября, начало — в 18:30 мск. Дрэйпер — Мартерер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дрэйпер

    Джек на прошлой неделе выиграл «челленджер» в Бергамо, благодаря чему остался в топ-100.

    В полуфинале британец выиграл у Брэндона Накашимы, а в решающем матче — у Давида Гоффена.

    Кроме того, месяц назад Дрэйпер дошел до финала во французском Орлеане. Неплохо, конечно, но это тоже всего лишь «челленджер».

    За последние несколько месяцев Джек провел лишь один матч на уровне основной сетки ATP. В Токио 21-летний теннисист уступил на решающем тай-брейке австралийцу Алексу Де Минору.

    В этом году сезон Дрэйпера пошел под откос из-за постоянных травм. Но кое-что ему все-таки удалось показать. Например, на US Open Дрэйпер дошел до четвертого круга.

    Мартерер

    Максимилиан на прошлой неделе тоже играл на «челленджере», только не Бергамо, а в немецком Исманинге.

    Мартерер дошел до финала, в котором проиграл в абсолютном эпичном по сценарию матче швейцарцу Антуану Белье — 6:7, 7:6, 6:7.

    Немец в конце прошлого месяца вернулся в топ-100. Это случилось после турнира в бельгийском Антверпене, на котором он добрался до полуфинала.

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    Но все-таки главным достижением Мартерера в этом году пока что остается выход в третий круг Уимблдона.

    Прогноз и ставка

    На Дрэйпера в этом матче можно поставить за 1.42, победу Мартерера букмекеры предлагают за 2.87.

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    В прошлом году Джек уверенно выиграл у немца на «челленджере» в Шербуре — 6:4, 6:2. На этот раз будет не так легко, немец проводит лучший отрезок за последние несколько лет.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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    Дрэйпер — Мартерер: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Дрэйпер обыграть Мартерера?
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