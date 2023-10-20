Пол
Томми начал неделю с волевой победы над немцем Даниэлем Альтмайером — 3:6, 6:1, 6:3.
В первом сете американец, по всей видимости, привыкал к корту, условиям, а уже в следующих двух партиях показал свой лучший теннис.
Ну а в матче против Маккензи Макдональда он сразу взялся за дело — 6:4, 6:2.
В первой половине месяца Пол выиграл два матча на «Мастерсе» в Шанхае — у Себастьяна Офнера и Артура Фиса. В четвертьфинал 12-ю ракетку мира не пустил Андрей Рублев (5:7, 5:7).
В последнее время Полу, похоже, мешают разговоры о возможном дебюте в топ-10. Без этих мыслей ему явно был полегче.
Шелтон
Бен тем временем провел уже два нервных матча на текущем турнире.
В первом круга американец с трудом выиграл у японца Таро Даниэля — 3:6, 6:4, 7:6.
Но здесь также надо отметить очень уверенные действия Шелтона в геймах на собственной подаче во втором и третьем сетах.
В предыдущем матче 21-летний теннисист одержал волевую победу над австралийцем Джорданом Томпсоном — 6:7, 6:4, 6:3.
И здесь было то же самое — после первого сета Шелтон не отдал ни гейма на своей подаче.
Прогноз и ставка
На Пола в этом матче можно поставить за 1.72, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.11.
Томми очень ждет этой встречи. Не секрет, что он намерен взять у Бена реванш за поражение в четвертом круге US Open.
Вот только есть подозрение, что победа Шелтона над соотечественником в Нью-Йорке не была случайностью. Молодой американец заметно прибавил только за последние несколько месяцев.
Ставка — победа Шелтона за 2.11.