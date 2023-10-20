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    Шелтон снова обыграет Пола?

    Пол — Шелтон. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Токио 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Американцы Томми Пол и Бен Шелтон встретятся в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 20 октября, начало — в 06:00 мск. Пол — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пол

    Томми начал неделю с волевой победы над немцем Даниэлем Альтмайером — 3:6, 6:1, 6:3.

    В первом сете американец, по всей видимости, привыкал к корту, условиям, а уже в следующих двух партиях показал свой лучший теннис.

    Ну а в матче против Маккензи Макдональда он сразу взялся за дело — 6:4, 6:2.

    В первой половине месяца Пол выиграл два матча на «Мастерсе» в Шанхае — у Себастьяна Офнера и Артура Фиса. В четвертьфинал 12-ю ракетку мира не пустил Андрей Рублев (5:7, 5:7).

    В последнее время Полу, похоже, мешают разговоры о возможном дебюте в топ-10. Без этих мыслей ему явно был полегче.

    Шелтон

    Бен тем временем провел уже два нервных матча на текущем турнире.

    В первом круга американец с трудом выиграл у японца Таро Даниэля — 3:6, 6:4, 7:6.

    Но здесь также надо отметить очень уверенные действия Шелтона в геймах на собственной подаче во втором и третьем сетах.

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    В предыдущем матче 21-летний теннисист одержал волевую победу над австралийцем Джорданом Томпсоном — 6:7, 6:4, 6:3.

    И здесь было то же самое — после первого сета Шелтон не отдал ни гейма на своей подаче.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче можно поставить за 1.72, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.11.

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    Томми очень ждет этой встречи. Не секрет, что он намерен взять у Бена реванш за поражение в четвертом круге US Open.

    Вот только есть подозрение, что победа Шелтона над соотечественником в Нью-Йорке не была случайностью. Молодой американец заметно прибавил только за последние несколько месяцев.

    Ставка — победа Шелтона за 2.11.

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    Пол — Шелтон: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на теннис. Шелтон снова обыграет Пола?
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