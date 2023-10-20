Американцы Томми Пол и Бен Шелтон встретятся в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 20 октября, начало — в 06:00 мск. Пол — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пол

Томми начал неделю с волевой победы над немцем Даниэлем Альтмайером — 3:6, 6:1, 6:3.

В первом сете американец, по всей видимости, привыкал к корту, условиям, а уже в следующих двух партиях показал свой лучший теннис.

Ну а в матче против Маккензи Макдональда он сразу взялся за дело — 6:4, 6:2.

В первой половине месяца Пол выиграл два матча на «Мастерсе» в Шанхае — у Себастьяна Офнера и Артура Фиса. В четвертьфинал 12-ю ракетку мира не пустил Андрей Рублев (5:7, 5:7).

В последнее время Полу, похоже, мешают разговоры о возможном дебюте в топ-10. Без этих мыслей ему явно был полегче.

Шелтон

Бен тем временем провел уже два нервных матча на текущем турнире.

В первом круга американец с трудом выиграл у японца Таро Даниэля — 3:6, 6:4, 7:6.

Но здесь также надо отметить очень уверенные действия Шелтона в геймах на собственной подаче во втором и третьем сетах.

Все прогнозы на теннис

В предыдущем матче 21-летний теннисист одержал волевую победу над австралийцем Джорданом Томпсоном — 6:7, 6:4, 6:3.

И здесь было то же самое — после первого сета Шелтон не отдал ни гейма на своей подаче.

Прогноз и ставка

На Пола в этом матче можно поставить за 1.72, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.11.

Томми очень ждет этой встречи. Не секрет, что он намерен взять у Бена реванш за поражение в четвертом круге US Open.

Вот только есть подозрение, что победа Шелтона над соотечественником в Нью-Йорке не была случайностью. Молодой американец заметно прибавил только за последние несколько месяцев.

Ставка — победа Шелтона за 2.11.