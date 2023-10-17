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    Сможет ли Котов удивить Юбэнкса?

    Котов — Юбэнкс. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Стокгольме 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Юбэнкс
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 17 октября, начало — в 15:30 мск. Котов — Юбэнкс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Котов

    Павел пробился в основную сетку через квалификацию, одержав две классные победы.

    Россиянин обыграл украинца Виталия Сачко (6:4, 7:6) и финна Отто Виртанена (6:4, 6:4).

    На недавнем «Мастерсе» в Шанхае Котов проиграл в первом круге французу Артуру Фису (1:6, 4:6).

    За последние пару месяцев относительно успешным для него стал только турнир в китайском Чэнду. Здесь Котов тоже прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке.

    Юбэнкс

    Кристоферу благодаря невероятным летним успехам (взял титул на Мальорке и дошел до четвертьфинала на Уимблдоне) в ближайшем будущем не придется участвовать в квалификации — он по-прежнему находится рядом с топ-30.

    В Шанхае американский теннисист выиграл в первом круге у немца Янника Ханфманна. Дальше было поражение от Каспера Рууда (4:6, 2:6).

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    В сентябре Юбэнкс не играл, а перед этим ему удалось пройти один раунд на Открытом чемпионате США.

    После Уимблдона самым успешным для Криса стал турнир в Атланте, на котором он добрался до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Котова в этом матче можно поставить за 1.93, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 1.87.

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    Павел здорово играл в квалификации, показал действительно качественный теннис, поэтому вполне вероятно, что в предстоящем матче его сопернику будет нелегко.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

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    Котов — Юбэнкс: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов удивить Юбэнкса?
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