Котов
Павел пробился в основную сетку через квалификацию, одержав две классные победы.
Россиянин обыграл украинца Виталия Сачко (6:4, 7:6) и финна Отто Виртанена (6:4, 6:4).
На недавнем «Мастерсе» в Шанхае Котов проиграл в первом круге французу Артуру Фису (1:6, 4:6).
За последние пару месяцев относительно успешным для него стал только турнир в китайском Чэнду. Здесь Котов тоже прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке.
Юбэнкс
Кристоферу благодаря невероятным летним успехам (взял титул на Мальорке и дошел до четвертьфинала на Уимблдоне) в ближайшем будущем не придется участвовать в квалификации — он по-прежнему находится рядом с топ-30.
В Шанхае американский теннисист выиграл в первом круге у немца Янника Ханфманна. Дальше было поражение от Каспера Рууда (4:6, 2:6).
В сентябре Юбэнкс не играл, а перед этим ему удалось пройти один раунд на Открытом чемпионате США.
После Уимблдона самым успешным для Криса стал турнир в Атланте, на котором он добрался до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
На Котова в этом матче можно поставить за 1.93, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 1.87.
Павел здорово играл в квалификации, показал действительно качественный теннис, поэтому вполне вероятно, что в предстоящем матче его сопернику будет нелегко.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.