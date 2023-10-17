Россиянин Павел Котов сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 17 октября, начало — в 15:30 мск. Котов — Юбэнкс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Котов

Павел пробился в основную сетку через квалификацию, одержав две классные победы.

Россиянин обыграл украинца Виталия Сачко (6:4, 7:6) и финна Отто Виртанена (6:4, 6:4).

На недавнем «Мастерсе» в Шанхае Котов проиграл в первом круге французу Артуру Фису (1:6, 4:6).

За последние пару месяцев относительно успешным для него стал только турнир в китайском Чэнду. Здесь Котов тоже прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке.

Юбэнкс

Кристоферу благодаря невероятным летним успехам (взял титул на Мальорке и дошел до четвертьфинала на Уимблдоне) в ближайшем будущем не придется участвовать в квалификации — он по-прежнему находится рядом с топ-30.

В Шанхае американский теннисист выиграл в первом круге у немца Янника Ханфманна. Дальше было поражение от Каспера Рууда (4:6, 2:6).

Все прогнозы на теннис

В сентябре Юбэнкс не играл, а перед этим ему удалось пройти один раунд на Открытом чемпионате США.

После Уимблдона самым успешным для Криса стал турнир в Атланте, на котором он добрался до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Котова в этом матче можно поставить за 1.93, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 1.87.

Павел здорово играл в квалификации, показал действительно качественный теннис, поэтому вполне вероятно, что в предстоящем матче его сопернику будет нелегко.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.