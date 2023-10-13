Россиянка Полина Кудерметова сыграет против бельгийки Янины Викмайер в четвертьфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 13 октября, начало — в 10:30 мск. Викмайер — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Викмайер

Янина второй раз в сезоне выиграла минимум два матча на уровне основной сетки WTA.

И в предыдущем раунде бельгийка преподнесла сенсацию, выиграв у Екатерины Александровой.

Более того, Викмайер хватило двух сетов для победы над прошлогодней чемпионкой турнира в Сеуле — 6:3, 7:6.

Интересно, что Янина впервые с 2017 года обыграла соперницу из топ-25. Правда, также стоит учитывать, что в прошлом сезоне бывшая 12-я ракетка мира вернулась в тур после рождения дочери.

Сложно сказать, сможет ли Викмайер вернуться в топ-50, но из первой сотни рейтинга она вряд ли выпадет в ближайшем будущем.

Кудерметова

Полина тем временем впервые в карьере дошла до четвертьфинала на уровне WTA.

Во втором круге младшая сестра Вероники Кудерметовой разгромила представительницу Лихтенштейна Катинку вон Дайхманн — 6:3, 6:1.

Но пока что главным успехом 20-летней Кудерметовой на этой неделе остается победа над американкой Алисией Паркс в первом раунде — 3:6, 6:1, 6:0.

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И есть подозрение, что Полина готова и дальше удивлять, в этом сезоне она добилась существенного прогресса.

Прогноз и ставка

На Викмайер в этом матче можно поставить за 1.39, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 3.00.

У бельгийки есть опыт, но этого далеко не всегда достаточно в матчах против молодых и очень мотивированных соперниц.

В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 20,5 за 1.87.