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    Сможет ли Полина Кудерметова обыграть обидчицу Александровой?

    Викмайер — Кудерметова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Сеуле 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Викмайер — Кудерметова
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    Полина Кудерметова
    Россиянка Полина Кудерметова сыграет против бельгийки Янины Викмайер в четвертьфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 13 октября, начало — в 10:30 мск. Викмайер — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Викмайер

    Янина второй раз в сезоне выиграла минимум два матча на уровне основной сетки WTA.

    И в предыдущем раунде бельгийка преподнесла сенсацию, выиграв у Екатерины Александровой.

    Более того, Викмайер хватило двух сетов для победы над прошлогодней чемпионкой турнира в Сеуле — 6:3, 7:6.

    Интересно, что Янина впервые с 2017 года обыграла соперницу из топ-25. Правда, также стоит учитывать, что в прошлом сезоне бывшая 12-я ракетка мира вернулась в тур после рождения дочери.

    Сложно сказать, сможет ли Викмайер вернуться в топ-50, но из первой сотни рейтинга она вряд ли выпадет в ближайшем будущем.

    Кудерметова

    Полина тем временем впервые в карьере дошла до четвертьфинала на уровне WTA.

    Во втором круге младшая сестра Вероники Кудерметовой разгромила представительницу Лихтенштейна Катинку вон Дайхманн — 6:3, 6:1.

    Но пока что главным успехом 20-летней Кудерметовой на этой неделе остается победа над американкой Алисией Паркс в первом раунде — 3:6, 6:1, 6:0.

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    И есть подозрение, что Полина готова и дальше удивлять, в этом сезоне она добилась существенного прогресса.

    Прогноз и ставка

    На Викмайер в этом матче можно поставить за 1.39, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 3.00.

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    У бельгийки есть опыт, но этого далеко не всегда достаточно в матчах против молодых и очень мотивированных соперниц.

    В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 20,5 за 1.87.

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    Викмайер — Кудерметова: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Полина Кудерметова обыграть обидчицу Александровой?
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