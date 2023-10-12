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    Самсонова обыграет Зигемунд с разгромным счетом?

    Самсонова — Зигемунд. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Чжэнчжоу 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Зигемунд
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против немки Лауры Зигемунд во втором круге турнира в Чжэнчжоу (Китай). Матч пройдет 12 октября, начало — в 05:00 мск. Самсонова — Зигемунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Чжэнчжоу. Женщины 12 Октября 2023 года

    Самсонова

    Людмила на прошлой неделе дошла до финала на тысячнике в Пекине, но даже после этого она все равно поехала в Чжэнчжоу.

    Все просто — россиянка может вплотную приблизиться к топ-10, если возьмет титул на текущем турнире. И это очень даже реально, здесь она главная фаворитка.

    В первом круге Самсонова легко выиграла у немки Татьяны Марии — 6:3, 6:3.

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  • 09/10/2023

    • У Людмила в последнее время редко бывают проблемы в матчах с подобными соперница. И предстоящая встреча, скорее всего, тоже не станет исключением.

    Зигемунд

    Лаура пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора ее соперницей стала россиянка Диана Шнайдер, которая легко отдала первый сет, а во втором при счете 0:3 отказалась от продолжения борьбы.

    В первом круге немецкая теннисистка одержала уверенную победу над китаянкой Чжу Линь — 6:2, 6:3.

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    Зигемунд на данный момент находится за пределами топ-100, но, например, в конце июля она дошла до финала в Варшаве. В решающем матче 35-летняя теннисистка уступила Иге Свентек со счетом 0:6, 1:6.

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    Кроме того, Зигемунд прошла квалификацию на Открытом чемпионате США. В основной сетке она сразу же проиграла Кори Гауфф, но при этом ей удалось взять сет у будущей чемпионки.

    Прогноз и ставка

    На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.23, победу Зигемунд букмекеры предлагают за 4.20.

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    Людмила дважды обыграла немку в прошлом году — в Штутгарте и Кливленде. Во втором случае со счетом 6:2, 6:1. Вполне вероятно, что разгромом завершится и предстоящая встреча.

    Ставка — победа Самсоновой с форой по геймам (-5,0) за 1.95.

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    Самсонова — Зигемунд: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на теннис. Самсонова обыграет Зигемунд с разгромным счетом?
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