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    Норри снова хватит трех сетов для победы?

    Арнальди — Норри. Ставка (к. 2.23) и прогноз на Открытый чемпионат США 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Арнальди — Норри
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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против итальянца Маттео Арнальди в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:00 мск. Арнальди — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 02 Сентября 2023 года
    Маттео Арнальди (Италия)
  • US Open. Мужчины
    •  Маттео Арнальди (Италия) 18:00 Кэмерон Норри Кэмерон Норри
  • Великобритания
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    Арнальди

    Маттео отлично воспользовался тем, что в первых раундах ему не пришлось играть против представителей топ-30.

    А с остальными он уже спокойно может конкурировать, в чем можно было убедиться в том числе и на этой неделе.

    В первом круге Арнальди встречался с Джейсоном Кублером. Австралиец не лучшим образом провел первый сет, а в начале второго и вовсе снялся.

    А дальше была победа над Артуром Фисом. Итальянец дожал талантливого француза в пятом сете — 3:6, 7:5, 7:6, 5:7, 6:4.

    Арнальди третий раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Норри

    Кэмерон тем временем не отдал ни одной партии в первых матчах, подтвердив статус явного фаворита.

    В первом круге британец всего лишь за 91 минуту выиграл у Александра Шевченко — 6:3, 6:2, 6:2. Россиянин оказался не готов к столь мощному сопротивлению.

    В следующем матче Норри одержал победу над Ю Сиу Су из Тайваня — 7:5, 6:4, 6:4. Здесь было уже не так легко, но соперник при этом ни разу не вел в счете.

    Все прогнозы на US Open

    В прошлом году Норри дошел в Нью-Йорке до четвертого круга. Пока что это его лучший результат на US Open.

    Прогноз и ставка

    На Арнальди в этом матче можно поставить за 3.96, победу Норри букмекеры предлагают за 1.25.

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    Итальянец вполне способен навязать борьбу, но остановить еще недавно стоявшего в топ-10 британца — вряд ли.

    Ставка — победа Норри + тотал сетов больше 3,5 за 2.23.

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    Арнальди — Норри: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на теннис. Норри снова хватит трех сетов для победы?
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