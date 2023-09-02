Арнальди
Маттео отлично воспользовался тем, что в первых раундах ему не пришлось играть против представителей топ-30.
А с остальными он уже спокойно может конкурировать, в чем можно было убедиться в том числе и на этой неделе.
В первом круге Арнальди встречался с Джейсоном Кублером. Австралиец не лучшим образом провел первый сет, а в начале второго и вовсе снялся.
А дальше была победа над Артуром Фисом. Итальянец дожал талантливого француза в пятом сете — 3:6, 7:5, 7:6, 5:7, 6:4.
Арнальди третий раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.
Норри
Кэмерон тем временем не отдал ни одной партии в первых матчах, подтвердив статус явного фаворита.
В первом круге британец всего лишь за 91 минуту выиграл у Александра Шевченко — 6:3, 6:2, 6:2. Россиянин оказался не готов к столь мощному сопротивлению.
В следующем матче Норри одержал победу над Ю Сиу Су из Тайваня — 7:5, 6:4, 6:4. Здесь было уже не так легко, но соперник при этом ни разу не вел в счете.
В прошлом году Норри дошел в Нью-Йорке до четвертого круга. Пока что это его лучший результат на US Open.
Прогноз и ставка
На Арнальди в этом матче можно поставить за 3.96, победу Норри букмекеры предлагают за 1.25.
Итальянец вполне способен навязать борьбу, но остановить еще недавно стоявшего в топ-10 британца — вряд ли.
Ставка — победа Норри + тотал сетов больше 3,5 за 2.23.