Британец Кэмерон Норри сыграет против итальянца Маттео Арнальди в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:00 мск. Арнальди — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Арнальди

Маттео отлично воспользовался тем, что в первых раундах ему не пришлось играть против представителей топ-30.

А с остальными он уже спокойно может конкурировать, в чем можно было убедиться в том числе и на этой неделе.

В первом круге Арнальди встречался с Джейсоном Кублером. Австралиец не лучшим образом провел первый сет, а в начале второго и вовсе снялся.

А дальше была победа над Артуром Фисом. Итальянец дожал талантливого француза в пятом сете — 3:6, 7:5, 7:6, 5:7, 6:4.

Арнальди третий раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

Норри

Кэмерон тем временем не отдал ни одной партии в первых матчах, подтвердив статус явного фаворита.

В первом круге британец всего лишь за 91 минуту выиграл у Александра Шевченко — 6:3, 6:2, 6:2. Россиянин оказался не готов к столь мощному сопротивлению.

В следующем матче Норри одержал победу над Ю Сиу Су из Тайваня — 7:5, 6:4, 6:4. Здесь было уже не так легко, но соперник при этом ни разу не вел в счете.

Все прогнозы на US Open

В прошлом году Норри дошел в Нью-Йорке до четвертого круга. Пока что это его лучший результат на US Open.

Прогноз и ставка

На Арнальди в этом матче можно поставить за 3.96, победу Норри букмекеры предлагают за 1.25.

Итальянец вполне способен навязать борьбу, но остановить еще недавно стоявшего в топ-10 британца — вряд ли.

Ставка — победа Норри + тотал сетов больше 3,5 за 2.23.