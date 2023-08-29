Диас Акоста
Факундо впервые в карьере сыграет в основной сетке американского мэйджора. В отличие от прошлого сезона, на этот раз ему не пришлось участвовать в квалификации.
Аргентинец дебютировал в топ-100 благодаря неплохим результатам на грунте.
В этом году он выиграл уже три «челленджера» — в Саванне, Оэйраше и Милане. Еще на трех он дошел минимум до полуфинала.
Но и на харде его тоже нельзя недооценивать. На неделе перед US Open Диас Акоста выиграл у француза Кентена Алиса на турнире в Уинстон-Сейлеме.
Изнер
Джон тем временем буквально на днях объявил, что завершит карьеру сразу после US Open.
Для многих решение американца стало сюрпризом. С другой стороны, ему уже 38 лет, поэтому вряд ли стоит удивляться.
В текущем сезоне главным успехом Изнера стал выход в финал турнира в Далласе. Там он проиграл в решающем матче китайцу Ибину Ву.
В июле Джон добрался до полуфинала на травяном турнире в Ньюпорте, после чего не лучшим образом выступил в Атланте, Лос-Кабосе и Цинциннати, выиграв в общей сложности лишь один матч.
Изнер дважды доходил до четвертьфинала на домашнем мэйджоре — в 2011 и в 2018 году.
Прогноз и ставка
На Диаса Акосту в этом матче можно поставить за 3.04, победу Изнера букмекеры предлагают за 1.38.
Джон, скорее всего, обыграет молодого аргентинца. Но в эмоциональном плане, понимая, что этот матч может стать последним в карьере, американцу будет непросто.
Ставка — победа Изнера + тотал геймов больше 37,5 за 2.43.