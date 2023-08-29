Американец Джон Изнер сыграет против аргентинца Факундо Диаса Акосты в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 20:30 мск. Диас Акоста — Изнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Диас Акоста

Факундо впервые в карьере сыграет в основной сетке американского мэйджора. В отличие от прошлого сезона, на этот раз ему не пришлось участвовать в квалификации.

Аргентинец дебютировал в топ-100 благодаря неплохим результатам на грунте.

В этом году он выиграл уже три «челленджера» — в Саванне, Оэйраше и Милане. Еще на трех он дошел минимум до полуфинала.

Но и на харде его тоже нельзя недооценивать. На неделе перед US Open Диас Акоста выиграл у француза Кентена Алиса на турнире в Уинстон-Сейлеме.

Изнер

Джон тем временем буквально на днях объявил, что завершит карьеру сразу после US Open.

Для многих решение американца стало сюрпризом. С другой стороны, ему уже 38 лет, поэтому вряд ли стоит удивляться.

В текущем сезоне главным успехом Изнера стал выход в финал турнира в Далласе. Там он проиграл в решающем матче китайцу Ибину Ву.

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В июле Джон добрался до полуфинала на травяном турнире в Ньюпорте, после чего не лучшим образом выступил в Атланте, Лос-Кабосе и Цинциннати, выиграв в общей сложности лишь один матч.

Изнер дважды доходил до четвертьфинала на домашнем мэйджоре — в 2011 и в 2018 году.

Прогноз и ставка

На Диаса Акосту в этом матче можно поставить за 3.04, победу Изнера букмекеры предлагают за 1.38.

Джон, скорее всего, обыграет молодого аргентинца. Но в эмоциональном плане, понимая, что этот матч может стать последним в карьере, американцу будет непросто.

Ставка — победа Изнера + тотал геймов больше 37,5 за 2.43.