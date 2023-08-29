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    Сможет ли Изнер пройти первый круг на US Open?

    Диас Акоста — Изнер. Ставка (к. 2.43) и прогноз на Открытый чемпионат США 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Диас Акоста — Изнер
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    Джон Изнер
    Американец Джон Изнер сыграет против аргентинца Факундо Диаса Акосты в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 20:30 мск. Диас Акоста — Изнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 29 Августа 2023 года
    Facundo Acosta
  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •  Facundo Acosta 21:00 Джон Изнер Джон Изнер
  • США
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    Диас Акоста

    Факундо впервые в карьере сыграет в основной сетке американского мэйджора. В отличие от прошлого сезона, на этот раз ему не пришлось участвовать в квалификации.

    Аргентинец дебютировал в топ-100 благодаря неплохим результатам на грунте.

    В этом году он выиграл уже три «челленджера» — в Саванне, Оэйраше и Милане. Еще на трех он дошел минимум до полуфинала.

    Но и на харде его тоже нельзя недооценивать. На неделе перед US Open Диас Акоста выиграл у француза Кентена Алиса на турнире в Уинстон-Сейлеме.

    Изнер

    Джон тем временем буквально на днях объявил, что завершит карьеру сразу после US Open.

    Для многих решение американца стало сюрпризом. С другой стороны, ему уже 38 лет, поэтому вряд ли стоит удивляться.

    В текущем сезоне главным успехом Изнера стал выход в финал турнира в Далласе. Там он проиграл в решающем матче китайцу Ибину Ву.

    Все прогнозы на US Open

    В июле Джон добрался до полуфинала на травяном турнире в Ньюпорте, после чего не лучшим образом выступил в Атланте, Лос-Кабосе и Цинциннати, выиграв в общей сложности лишь один матч.

    Изнер дважды доходил до четвертьфинала на домашнем мэйджоре — в 2011 и в 2018 году.

    Прогноз и ставка

    На Диаса Акосту в этом матче можно поставить за 3.04, победу Изнера букмекеры предлагают за 1.38.

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    Джон, скорее всего, обыграет молодого аргентинца. Но в эмоциональном плане, понимая, что этот матч может стать последним в карьере, американцу будет непросто.

    Ставка — победа Изнера + тотал геймов больше 37,5 за 2.43.

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    Диас Акоста — Изнер: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Изнер пройти первый круг на US Open?
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