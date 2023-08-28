Ализе Корне
Корне продолжает нас радовать своей игрой, хотя в этом сезоне удачных матчей ей удавалось сыграть куда меньше, чем в прошлом.
Иногда вообще казалось, что мы больше не увидим от Ализе зажигательной игры с выходами к сетке, однако к августу месяцу это все постепенно начало возвращаться к ней.
Североамериканский август она однозначно может себе занести в плюс. А самое главное, что француженка потренировалась играть на харде в преддверии большого старта.
В матче против Аванесян легкой борьбы не предвидится, хотя россиянка в последний месяц откровенно сдулась.
Элина Аванесян
Аванесян старается делать все что угодно, чтобы вернуть свой теннис хотя бы месячной давности, но пока что только от матча к матчу становится хуже.
После четвертьфинала на грунте в Лозанне Элина провела только один матч на синтетике, который проиграла почти сорокалетней Варваре Лепченко
Такие результаты явно не радуют поклонников молодого дарования, поэтому есть повод насторожиться в преддверии большого турнира в Нью-Йорке.
В матче против Корне придется очень постараться, чтобы рассчитывать на выигрыш, ибо у француженки просто невероятное количество опыта участия в таких соревнованиях.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Корне — 1.63, победа Аванесян — 2.28.
Прогноз: Аванесян отправит домой заслуженную ветеранку.
Ставка: П2 за 2.28.
Альтернативный прогноз: Встреча растянется на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.