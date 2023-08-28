Француженка Ализе Корне и россиянка Элина Аванесян встретятся в первом круге «Us Open». Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск. Корне — Аванесян: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ализе Корне

Корне продолжает нас радовать своей игрой, хотя в этом сезоне удачных матчей ей удавалось сыграть куда меньше, чем в прошлом.

Иногда вообще казалось, что мы больше не увидим от Ализе зажигательной игры с выходами к сетке, однако к августу месяцу это все постепенно начало возвращаться к ней.

Североамериканский август она однозначно может себе занести в плюс. А самое главное, что француженка потренировалась играть на харде в преддверии большого старта.

Все прогнозы на US Open

В матче против Аванесян легкой борьбы не предвидится, хотя россиянка в последний месяц откровенно сдулась.

Элина Аванесян

Аванесян старается делать все что угодно, чтобы вернуть свой теннис хотя бы месячной давности, но пока что только от матча к матчу становится хуже.

После четвертьфинала на грунте в Лозанне Элина провела только один матч на синтетике, который проиграла почти сорокалетней Варваре Лепченко

Такие результаты явно не радуют поклонников молодого дарования, поэтому есть повод насторожиться в преддверии большого турнира в Нью-Йорке.

В матче против Корне придется очень постараться, чтобы рассчитывать на выигрыш, ибо у француженки просто невероятное количество опыта участия в таких соревнованиях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Корне — 1.63, победа Аванесян — 2.28.

Прогноз: Аванесян отправит домой заслуженную ветеранку.

Ставка: П2 за 2.28.

Альтернативный прогноз: Встреча растянется на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.