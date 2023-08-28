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    Аванесян сможет пройти опытную Корне?

    Корне — Аванесян. Ставка (к. 2.28) и прогноз на матч Us Open 28 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Корне — Аванесян
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    Элина Аванесян
    Француженка Ализе Корне и россиянка Элина Аванесян встретятся в первом круге «Us Open». Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск. Корне — Аванесян: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 28 Августа 2023 года

    Ализе Корне

    Корне продолжает нас радовать своей игрой, хотя в этом сезоне удачных матчей ей удавалось сыграть куда меньше, чем в прошлом.

    Иногда вообще казалось, что мы больше не увидим от Ализе зажигательной игры с выходами к сетке, однако к августу месяцу это все постепенно начало возвращаться к ней.

    Североамериканский август она однозначно может себе занести в плюс. А самое главное, что француженка потренировалась играть на харде в преддверии большого старта.

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    В матче против Аванесян легкой борьбы не предвидится, хотя россиянка в последний месяц откровенно сдулась.

    Элина Аванесян

    Аванесян старается делать все что угодно, чтобы вернуть свой теннис хотя бы месячной давности, но пока что только от матча к матчу становится хуже.

    После четвертьфинала на грунте в Лозанне Элина провела только один матч на синтетике, который проиграла почти сорокалетней Варваре Лепченко

    Такие результаты явно не радуют поклонников молодого дарования, поэтому есть повод насторожиться в преддверии большого турнира в Нью-Йорке.

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    В матче против Корне придется очень постараться, чтобы рассчитывать на выигрыш, ибо у француженки просто невероятное количество опыта участия в таких соревнованиях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Корне — 1.63, победа Аванесян — 2.28.

    Прогноз: Аванесян отправит домой заслуженную ветеранку.

    Ставка: П2 за 2.28.

    Альтернативный прогноз: Встреча растянется на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.

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    Корне — Аванесян: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на теннис. Аванесян сможет пройти опытную Корне?
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