Джулия Грабер
Грабер не отличается выдающимися результатами на синтетике, но в первом круге североамериканского турнира она смогла обыграть Сю Ван, которая на синтетике играет куда более увереннее австрийки.
Джулия с самого старта мачта начала пользовать я неуверенностью китаянки и хорошо вела розыгрыши, доводя свои атаки до разумного завершения.
Не сказать, что за матч у австрийки скопилось неисчислимое количество виннерсов, но невынужденных ошибок было минимальное количество.
В поединке против еще одной китаянки Джулии просто может не хватить запала и сил для того, чтобы пробиться в четвертьфинал.
Линь Чжу
Китайская теннисистка в лице Линь Чжу располагается в середине первой сотни по рейтингу, но в последнее время не играет в теннис так, как все привыкли от неё этого ждать.
До старта на турнире в Кливленде у неё было в пассиве четыре проигранных матча подряд, и мало, кто рассчитывал на удачный исход матча в поединке против россиянки Блинковой.
Однако матч против Анны получился максимально простым. Даже китаянка не ожидала, что все так быстро закончится в его пользу.
В игре с Грабер уже именно Чжу Линь видится очевидной фавориткой предстоящего матча, и вероятность ей победы весьма высока.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Грабер — 3.04, победа Чжу — 1.38.
Прогноз: Китаянка более сильна по ряду параметров, поэтому победа останется за ней.
Ставка: Ф2 (-4) за 1.84.
Альтернативный прогноз: В этой встрече все завершится довольно быстро.
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.04.