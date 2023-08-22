ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа Новак Джокович и Карлос АлькарасЭпичная битва Джоковича и Алькараса, сенсационная победа Гауфф и провалы россиян Шон О'МэллиЖесткий нокаут от О’Мэлли в бою со Стерлингом, уверенная победа Чжан. Обзор карда UFC 292
    Все новости спорта

    Грабер доставит сложности китаянке?

    Грабер — Чжу. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч турнира в Кливленде 22 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Чжу Линь
    Прогноз и ставки на Грабер — Чжу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джулия Грабер
    Австрийка Джулия Грабер и китаянка Линь Чжу встретятся во втором круге турнира в Кливленде. Матч пройдет 22 августа, начало — в 18:00 мск. Грабер — Чжу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Кливленд. Женщины 22 Августа 2023 года
    Юлия Грабер (Австрия)
  • Кливленд. Женщины
    •  Юлия Грабер (Австрия) 18:00 Чжу Линь Чжу Линь
  • Китай
    •

    Джулия Грабер

    Грабер не отличается выдающимися результатами на синтетике, но в первом круге североамериканского турнира она смогла обыграть Сю Ван, которая на синтетике играет куда более увереннее австрийки.

    Джулия с самого старта мачта начала пользовать я неуверенностью китаянки и хорошо вела розыгрыши, доводя свои атаки до разумного завершения.

    Не сказать, что за матч у австрийки скопилось неисчислимое количество виннерсов, но невынужденных ошибок было минимальное количество.

    Все прогнозы на теннис

    В поединке против еще одной китаянки Джулии просто может не хватить запала и сил для того, чтобы пробиться в четвертьфинал.

    Линь Чжу

    Китайская теннисистка в лице Линь Чжу располагается в середине первой сотни по рейтингу, но в последнее время не играет в теннис так, как все привыкли от неё этого ждать.

    До старта на турнире в Кливленде у неё было в пассиве четыре проигранных матча подряд, и мало, кто рассчитывал на удачный исход матча в поединке против россиянки Блинковой.

    Однако матч против Анны получился максимально простым. Даже китаянка не ожидала, что все так быстро закончится в его пользу.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В игре с Грабер уже именно Чжу Линь видится очевидной фавориткой предстоящего матча, и вероятность ей победы весьма высока.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Грабер — 3.04, победа Чжу — 1.38.

    Прогноз: Китаянка более сильна по ряду параметров, поэтому победа останется за ней.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.84.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече все завершится довольно быстро.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Астрахань — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рус — Байндл
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аль-Вакра — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Текстильщик — Амкал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Неман — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахли Дубай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:20
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аль-Араби — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Фис — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Руусувуори — Перселл
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Микельсен — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Марино — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ракув — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Антверпен — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Грабер — Чжу: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на теннис. Грабер доставит сложности китаянке?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры