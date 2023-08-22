Австрийка Джулия Грабер и китаянка Линь Чжу встретятся во втором круге турнира в Кливленде. Матч пройдет 22 августа, начало — в 18:00 мск. Грабер — Чжу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джулия Грабер

Грабер не отличается выдающимися результатами на синтетике, но в первом круге североамериканского турнира она смогла обыграть Сю Ван, которая на синтетике играет куда более увереннее австрийки.

Джулия с самого старта мачта начала пользовать я неуверенностью китаянки и хорошо вела розыгрыши, доводя свои атаки до разумного завершения.

Не сказать, что за матч у австрийки скопилось неисчислимое количество виннерсов, но невынужденных ошибок было минимальное количество.

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В поединке против еще одной китаянки Джулии просто может не хватить запала и сил для того, чтобы пробиться в четвертьфинал.

Линь Чжу

Китайская теннисистка в лице Линь Чжу располагается в середине первой сотни по рейтингу, но в последнее время не играет в теннис так, как все привыкли от неё этого ждать.

До старта на турнире в Кливленде у неё было в пассиве четыре проигранных матча подряд, и мало, кто рассчитывал на удачный исход матча в поединке против россиянки Блинковой.

Однако матч против Анны получился максимально простым. Даже китаянка не ожидала, что все так быстро закончится в его пользу.

В игре с Грабер уже именно Чжу Линь видится очевидной фавориткой предстоящего матча, и вероятность ей победы весьма высока.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Грабер — 3.04, победа Чжу — 1.38.

Прогноз: Китаянка более сильна по ряду параметров, поэтому победа останется за ней.

Ставка: Ф2 (-4) за 1.84.

Альтернативный прогноз: В этой встрече все завершится довольно быстро.

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.04.