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    Мюллер воспользуется проблемами Бонзи?

    Мюллер — Бонзи. Ставка (к. 2.36) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 20 августа 2023 года

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    Александр Мюллер
    Французы Александр Мюллер и Бенжамен Бонзи встретятся в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 22:00 мск. Мюллер — Бонзи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 20 Августа 2023 года
    Александр Мюллер (Франция)
  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •  Александр Мюллер (Франция) 22:00 Бенжамен Бонзи Бенжамен Бонзи
  • Франция
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    Мюллер

    Александр до сих пор не выиграл ни одного матча после поражения от Карлоса Алькараса во втором круге Уимблдона.

    Вскоре после этого французский теннисист не смог пройти первый раунл в швейцарском Гштаде и в Гамбурге.

    Еще одним разочарованием стало поражение от 348-й ракетки мира Энрико Далла Валле на «челленджере» в Сан-Марино.

    Возвращение на хард тоже получилось неудачным. Мюллер не смог пройти квалификацию в Цинциннати, сразу же проиграв Джордану Томпсону.

    Однако это не повод недооценивать Мюллера. В феврале он дошел до четвертьфинала в Дохе, в начале марта добрался до финала на «челленджере» в Уэйко, а еще через месяц уступил Роберто Карбальесу-Баэне в решающем матче на турнире в Марракеше. Очевидно, что пройти сезон без спадов просто невозможно.

    Бонзи

    Бенжамен тем временем никак не может набрать форму после травмы, из-за чего совсем недавно выпал из топ-100.

    После турнира в Марселе, на котором он дошел до финала, француз выиграл лишь три матча, хотя с тех пор прошло уже полгода.

    В начале месяца Бонзи не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Порту, сразу же уступив канадцу Стивену Диесу.

    Все прогнозы на теннис

    На турнире в Виннипеге 27-летний теннисист проиграл во втором круге представителю Барбадоса Дариану Кингу, который находится в шестой сотне рейтинга.

    Прогноз и ставка

    На Мюллера в этом матче можно поставить за 1.56, победу Бонзи букмекеры предлагают за 2.43.

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    В данном случае, прежде всего, нужно учитывать, что Бонзи очень далек от своей лучшей формы. О чем говорить, если его спокойно обыграл даже парень с Барбадоса.

    Ставка — победа Мюллера в двух сетах за 2.36.

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    Мюллер — Бонзи: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на теннис. Мюллер воспользуется проблемами Бонзи?
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