Французы Александр Мюллер и Бенжамен Бонзи встретятся в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 22:00 мск. Мюллер — Бонзи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мюллер

Александр до сих пор не выиграл ни одного матча после поражения от Карлоса Алькараса во втором круге Уимблдона.

Вскоре после этого французский теннисист не смог пройти первый раунл в швейцарском Гштаде и в Гамбурге.

Еще одним разочарованием стало поражение от 348-й ракетки мира Энрико Далла Валле на «челленджере» в Сан-Марино.

Возвращение на хард тоже получилось неудачным. Мюллер не смог пройти квалификацию в Цинциннати, сразу же проиграв Джордану Томпсону.

Однако это не повод недооценивать Мюллера. В феврале он дошел до четвертьфинала в Дохе, в начале марта добрался до финала на «челленджере» в Уэйко, а еще через месяц уступил Роберто Карбальесу-Баэне в решающем матче на турнире в Марракеше. Очевидно, что пройти сезон без спадов просто невозможно.

Бонзи

Бенжамен тем временем никак не может набрать форму после травмы, из-за чего совсем недавно выпал из топ-100.

После турнира в Марселе, на котором он дошел до финала, француз выиграл лишь три матча, хотя с тех пор прошло уже полгода.

В начале месяца Бонзи не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Порту, сразу же уступив канадцу Стивену Диесу.

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На турнире в Виннипеге 27-летний теннисист проиграл во втором круге представителю Барбадоса Дариану Кингу, который находится в шестой сотне рейтинга.

Прогноз и ставка

На Мюллера в этом матче можно поставить за 1.56, победу Бонзи букмекеры предлагают за 2.43.

В данном случае, прежде всего, нужно учитывать, что Бонзи очень далек от своей лучшей формы. О чем говорить, если его спокойно обыграл даже парень с Барбадоса.

Ставка — победа Мюллера в двух сетах за 2.36.