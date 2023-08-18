Серб Новак Джокович сыграет против француза Гаэля Монфиса в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 18 августа, начало — в 03:30 мск. Монфис — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Гаэль в предыдущем раунде остановил Алекса Де Минора, финалиста недавних турниров в Лос-Кабосе и Торонто.

Француз контролировал ситуацию в обеих партиях — 7:5, 6:4.

Матч получился упорным, но на этот раз было заметно, что австралийцу вряд ли удастся совершить камбэк. Монфис так и не отдал ни одного гейма на собственной подаче, при этом сделав по брейку в каждой партии.

Бывшая шестая ракетка мира выиграл минимум два матча на третьем турнире подряд. Все-таки семья Монфиса не зря просит его повременить с завершением карьеры.

Джокович

Новак тем временем выиграл первый матч в США с 2021 года. Как известно, его несколько лет не пускали в Штаты из-за отсутствия прививки от коронавируса, которая теперь не нужна.

В первом матче после финала Уимблдона соперником Ноле стал Алехандро Давидович-Фокина.

Джокович взял первый сет со счетом 6:4, партия получилась довольно бодрой, но перед началом второй испанец снялся, почувствовав дискомфорт в спине.

Все прогнозы на теннис

После игры серб признался, что пока и сам не знает, чего ждать от себя на этой неделе. Сложно давать какую-либо оценку по одному сету после довольного большого перерыва.

Прогноз и ставка

На Монфиса в этом матче можно поставить за 5.95, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.13.

Похоже, никто не ожидал, что Гаэль снова будет демонстрировать свой лучший теннис — в 36 лет и после очередной серии травм.

Однако сейчас француз просто в огненной форме. И есть подозрение, что Джокович убедится в этом на личном опыте.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.97.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.99.