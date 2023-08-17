Алькарас
Карлос в первом матче на этой неделе выиграл у австралийца Джордана Томпсона — 7:5, 4:6, 6:3.
Даже по счету видно, что это была непростая игра, в том числе из-за погодных условий.
Алькарас не лучшим образом действовал на первой подаче, взяв лишь 66 процентов очков. Против более опасного соперника этого, скорее всего, было бы недостаточно для победы.
Но есть и позитивный момент. Алькарас выиграл 50-й матч в сезоне. На данный момент у него всего лишь пять поражений в этом году.
Пол
Томми тем временем выиграл уже два матча на этой неделе. И в обоих случаях ему хватило двух сетов.
Во втором раунде американский теннисист одержал победу над Юго Эмбером — 6:1, 7:6.
Первый сет прошел без борьбы, а во втором Пол потерял подачу при счете 5:5, но сразу после этого взял гейм на приеме и дожал соперника на тай-брейке.
В этом году Пол выиграл на харде 22 матча из 30.
Прогноз и ставка
На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.27, победу Пола букмекеры предлагают за 3.78.
Карлос с нетерпением ждет встречи с американцем, чтобы взять реванш за поражение на прошлой неделе в Торонто.
Однако есть подозрение, что у испанца снова будут проблемы. Пол внезапно стал одним из самых неудобных соперников для первой ракетки мира.
На данный момент счет в противостоянии 2-1 в пользу Томми.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.98.