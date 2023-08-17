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    Алькарас снова проиграет Полу?

    Алькарас — Пол. Ставка (к. 1.98) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 17 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Пол
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Томми Пола в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 21:30 мск. Алькарас — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 17 Августа 2023 года

    Алькарас

    Карлос в первом матче на этой неделе выиграл у австралийца Джордана Томпсона — 7:5, 4:6, 6:3.

    Даже по счету видно, что это была непростая игра, в том числе из-за погодных условий.

    Алькарас не лучшим образом действовал на первой подаче, взяв лишь 66 процентов очков. Против более опасного соперника этого, скорее всего, было бы недостаточно для победы.

    Но есть и позитивный момент. Алькарас выиграл 50-й матч в сезоне. На данный момент у него всего лишь пять поражений в этом году.

    Пол

    Томми тем временем выиграл уже два матча на этой неделе. И в обоих случаях ему хватило двух сетов.

    Во втором раунде американский теннисист одержал победу над Юго Эмбером — 6:1, 7:6.

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    Первый сет прошел без борьбы, а во втором Пол потерял подачу при счете 5:5, но сразу после этого взял гейм на приеме и дожал соперника на тай-брейке.

    В этом году Пол выиграл на харде 22 матча из 30.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.27, победу Пола букмекеры предлагают за 3.78.

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    Карлос с нетерпением ждет встречи с американцем, чтобы взять реванш за поражение на прошлой неделе в Торонто.

    Однако есть подозрение, что у испанца снова будут проблемы. Пол внезапно стал одним из самых неудобных соперников для первой ракетки мира.

    На данный момент счет в противостоянии 2-1 в пользу Томми.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.98.

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    Алькарас — Пол: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас снова проиграет Полу?
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