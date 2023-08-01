Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Майкла Ммо во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 1 августа, начало — в 22:30 мск. Хуркач — Ммо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хуркач

Хуберт оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Предстоящий матч будет для него первым после Уимблдона. На британском мэйджоре польский теннисист уверенно прошел три раунда, после чего проиграл Новаку Джоковичу. Но справедливо будет отметить, что для серба этот матч стал настоящим испытанием.

Лучшим результатом Хуркача на харде в текущем сезоне пока что остается победа на турнире в Марселе.

На Открытом чемпионате Австралии Хуберт выиграл три матча, а на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе Майами прошел лишь по одному раунду.

Также стоит отметить, что в предыдущих сезонах Хуркач ни разу не смог пройти второй круг на турнире в столице Вашингтона.

Ммо

Майкл в первом раунде легко разобрался с Брэдли Кланом — 6:3, 6:3.

На прошлой неделе американский теннисист не смог пройти квалификацию в Атланте, проиграв в решающем матче отбора южноафриканцу Ллойду Харрису.

Зато в начале месяца Ммо преподнес сенсацию на Уимблдоне, выиграв в первом круге у Феликса Оже-Альяссима. При этом в основную сетку он попал как лаки-лузер.

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Одним из главных результатов Ммо на харде в этом году стал выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии. Во втором круге 112-я ракетка мира выиграл у Александра Зверева, для которого это был один из первых матчей после серьезной травмы.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.19, победу Ммо букмекеры предлагают за 4.65.

Хуберт выиграет, но вряд ли с большим преимуществом. Поляк все-таки не очень часто радует эффективной игрой на приеме.

Ставка — победа Хуркача + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.