Попырин
Алексей второй раз в карьере дошел до финала на уровне ATP. В начале 2021 года он взял титул в Сингапуре, обыграв в решающем матче Александра Бублика.
На этой неделе у Попырина была не самая сложная сетка, что тоже нельзя не учитывать.
В первом круге представитель Австралии обыграл Бенжамена Бонзи, дальше была победа над Себастьяном Офнером, а в четвертьфинале ему не без труда удалось остановить 17-летнего хорвата Дино Прижмича.
В полуфинале Попырин одержал волевую победу над Маттео Арнальди (6:7, 7:5, 6:3).
Вавринка
Стэн тем временем дошел до финала впервые с 2019 года, благодаря чему вернется в топ-50.
С учетом своего возраста швейцарец проводит невероятную неделю.
В полуфинале 38-летний теннисист уверенно разобрался с итальянцем Лоренцо Сонего — 6:3, 6:4.
Перед этим Вавринка одержал классные победы над Филипом Мизоличем, Федерико Корие и Роберто Карбальесом-Баэной.
Прогноз и ставка
На Попырина в этом матче можно поставить за 2.65, победу Вавринки букмекеры предлагаю за 1.48.
Стэн сейчас в полном порядке, в чем можно было убедиться в каждом из предыдущих матчей на этом турнире. Может, на этот раз двух сетов окажется недостаточно, но швейцарец, скорее всего, дожмет австралийца.
Ставка — победа Вавринки + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.