Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в финале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 30 июля, начало — в 21:00 мск. Попырин — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Попырин

Алексей второй раз в карьере дошел до финала на уровне ATP. В начале 2021 года он взял титул в Сингапуре, обыграв в решающем матче Александра Бублика.

На этой неделе у Попырина была не самая сложная сетка, что тоже нельзя не учитывать.

В первом круге представитель Австралии обыграл Бенжамена Бонзи, дальше была победа над Себастьяном Офнером, а в четвертьфинале ему не без труда удалось остановить 17-летнего хорвата Дино Прижмича.

В полуфинале Попырин одержал волевую победу над Маттео Арнальди (6:7, 7:5, 6:3).

Вавринка

Стэн тем временем дошел до финала впервые с 2019 года, благодаря чему вернется в топ-50.

С учетом своего возраста швейцарец проводит невероятную неделю.

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В полуфинале 38-летний теннисист уверенно разобрался с итальянцем Лоренцо Сонего — 6:3, 6:4.

Перед этим Вавринка одержал классные победы над Филипом Мизоличем, Федерико Корие и Роберто Карбальесом-Баэной.

Прогноз и ставка

На Попырина в этом матче можно поставить за 2.65, победу Вавринки букмекеры предлагаю за 1.48.

Стэн сейчас в полном порядке, в чем можно было убедиться в каждом из предыдущих матчей на этом турнире. Может, на этот раз двух сетов окажется недостаточно, но швейцарец, скорее всего, дожмет австралийца.

Ставка — победа Вавринки + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.