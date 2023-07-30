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    Вавринка выиграет первый титул за четыре года?

    Попырин — Вавринка. Ставка (к. 2.00) и прогноз на финал турнира в Умаге 30 июля 2023 года

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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в финале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 30 июля, начало — в 21:00 мск. Попырин — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Умаг. Мужчины 30 Июля 2023 года

    Попырин

    Алексей второй раз в карьере дошел до финала на уровне ATP. В начале 2021 года он взял титул в Сингапуре, обыграв в решающем матче Александра Бублика.

    На этой неделе у Попырина была не самая сложная сетка, что тоже нельзя не учитывать.

    В первом круге представитель Австралии обыграл Бенжамена Бонзи, дальше была победа над Себастьяном Офнером, а в четвертьфинале ему не без труда удалось остановить 17-летнего хорвата Дино Прижмича.

    В полуфинале Попырин одержал волевую победу над Маттео Арнальди (6:7, 7:5, 6:3).

    Вавринка

    Стэн тем временем дошел до финала впервые с 2019 года, благодаря чему вернется в топ-50.

    С учетом своего возраста швейцарец проводит невероятную неделю.

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    В полуфинале 38-летний теннисист уверенно разобрался с итальянцем Лоренцо Сонего — 6:3, 6:4.

    Перед этим Вавринка одержал классные победы над Филипом Мизоличем, Федерико Корие и Роберто Карбальесом-Баэной.

    Прогноз и ставка

    На Попырина в этом матче можно поставить за 2.65, победу Вавринки букмекеры предлагаю за 1.48.

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    Стэн сейчас в полном порядке, в чем можно было убедиться в каждом из предыдущих матчей на этом турнире. Может, на этот раз двух сетов окажется недостаточно, но швейцарец, скорее всего, дожмет австралийца.

    Ставка — победа Вавринки + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.

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    Попырин — Вавринка: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на теннис. Вавринка выиграет первый титул за четыре года?
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