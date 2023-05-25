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    Итальянка продолжит обыгрывать серьезных соперниц?

    Бронцетти — Паркс. Ставка (к.1.76) и прогноз на матч четвертьфинала в Рабате, 25 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бронцетти — Паркс
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    Лючия Бронцетти
    Итальянка Лючия Бронцетти и американка Алисия Паркс встретятся в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:00 мск. Бронцетти — Паркс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 25 Мая 2023 года
    Лючия Бронцетти
  • Италия
    •  Лючия Бронцетти 16:00 Алисия Паркс (США) Алисия Паркс (США)
  • Морокко. Женщины
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    Лючия Бронцетти

    Бронцетти не стоит недооценивать, поскольку итальянка умеет играть в теннис, а самое главное делает это ярко.

    Проблема Лючии состоит в том, что у неё напрочь отсутствует стабильность. Из-за этого она страдает всю свою карьеру, и пока что никакого лечения по этому поводу не нашлось.

    На турнире в Марокко она уже разобралась с двумя серьезными соперницами в лице немки Марии и шведки Петерсон.

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    Видно, что итальянка поймала кураж, и в поединке против американки Паркс именно она будет фавориткой на выход в полуфинал.

    Алисия Паркс

    Американка относится к тому возрастающему поколению, у которого может быть вполне себе большое будущее, если ей удастся реализовать все свои таланты.

    Паркс выглядит на турнире в Марокко весьма цельно и уже смогла обыграть двух россиянок в лице Рахимовой и Тихоновой.

    За эти два матча она совершила такое количество ударов на вылет, которыми набирала очки, что за её выступление в Мадриде, Риме и Париже столько не наберется.

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    Бронцетти ей вряд ли получится обыграть, зато осложнить жизнь итальянке будет вполне по силам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянскую теннисистку в этом поединке: победа Бронцетти — 1.76, победа Паркс — 2.07.

    Прогноз: Бронцетти выглядит на этом турнире просто превосходно, поэтому победа останется за ней.

    Ставка: П1 за 1.76.

    Альтернативный прогноз: Встреча ожидается упорная, поскольку Паркс не намерена вылетать.

    Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.78.

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    Бронцетти — Паркс: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на теннис. Итальянка продолжит обыгрывать серьезных соперниц?
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