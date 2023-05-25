Итальянка Лючия Бронцетти и американка Алисия Паркс встретятся в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:00 мск. Бронцетти — Паркс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лючия Бронцетти

Бронцетти не стоит недооценивать, поскольку итальянка умеет играть в теннис, а самое главное делает это ярко.

Проблема Лючии состоит в том, что у неё напрочь отсутствует стабильность. Из-за этого она страдает всю свою карьеру, и пока что никакого лечения по этому поводу не нашлось.

На турнире в Марокко она уже разобралась с двумя серьезными соперницами в лице немки Марии и шведки Петерсон.

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Видно, что итальянка поймала кураж, и в поединке против американки Паркс именно она будет фавориткой на выход в полуфинал.

Алисия Паркс

Американка относится к тому возрастающему поколению, у которого может быть вполне себе большое будущее, если ей удастся реализовать все свои таланты.

Паркс выглядит на турнире в Марокко весьма цельно и уже смогла обыграть двух россиянок в лице Рахимовой и Тихоновой.

За эти два матча она совершила такое количество ударов на вылет, которыми набирала очки, что за её выступление в Мадриде, Риме и Париже столько не наберется.

Бронцетти ей вряд ли получится обыграть, зато осложнить жизнь итальянке будет вполне по силам.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянскую теннисистку в этом поединке: победа Бронцетти — 1.76, победа Паркс — 2.07.

Прогноз: Бронцетти выглядит на этом турнире просто превосходно, поэтому победа останется за ней.

Ставка: П1 за 1.76.

Альтернативный прогноз: Встреча ожидается упорная, поскольку Паркс не намерена вылетать.

Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.78.