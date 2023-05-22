ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каллум Смит5 причин, почему Артур Бетербиев проиграет Каллуму Смиту Пеп ГвардиолаЛучшая команда мира. Победа в Лиге чемпионов закрепит за «Сити» легендарный статус Жаирзиньо Розенстрайк и Жаилтон АлмейдаАлмейда — новая угроза для всех тяжеловесов. Бразилец разобрал Розенстрайка за 4 минуты
  • 22:58
    • Латвия разгромила Казахстан на ЧМ-2023
  • 22:16
    • «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона 2022/2023 года
  • 21:52
    • «Лейпциг» в гостях одержал победу над «Баварией»
  • 21:34
    • «Ноттингем Форест» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
  • 19:07
    • Гол Каземиро принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Борнмутом»
  • 19:06
    • Гол Фирмино помог «Ливерпулю» спастись от поражения в матче с «Астон Виллой»
  • 18:49
    • «Хоффенхайм» забил 4 гола в матче с «Унионом»
    Все новости спорта

    Харри и Лайовичу не хватит двух сетов?

    Харри — Лайович. Ставка (к. 2.31) и прогноз на турнир в Женеве 22 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Николас Харри Прогнозы на Душан Лайович
    Прогноз и ставки на Харри — Лайович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николас Харри
    Чилиец Николас Харри сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге турнира в Женеве. Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Харри — Лайович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Женева. Мужчины 21 Мая 2023 года

    Харри

    Николас откровенно слабо провел недавние турниры. После победы в Сантьяго от него ждали гораздо большего.

    Исключением стал разве что «Мастерс» в Монте-Карло, на котором чилиец дошел до третьего круга.

    В Барселоне Харри проиграл во втором раунде Карену Хачанову (4:6, 4:6).

    А на «Мастерсах» в Мадриде и Риме Николас не выиграл ни одного матча, уступив Роману Сафиуллину и Яннику Ханфманну соответственно.

    Также стоит отметить, что в сезоне-2019 Харри добрался в Женеве до финала.

    Лайович

    Душан в конце апреля взял титул в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). И это был его лучший турнир в карьре.

    Хотя бы по той причине, что в четвертьфинале Лайович тормознул самого Новака Джоковича (6:4, 7:6).

    А в финале серб одержал победу над Андреем Рублевым.

    Вскоре после этого Душан добрался до третьего раунда в Мадриде. Во втором матче ему удалось обыграть Феликса Оже-Альяссима.

    Все прогнозы на теннис

    Поездка в Рим получилась не такой приятной. Лайович в первом же матче уступил португальцу Нуну Боржесу (4:6, 1:6).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в этом матче у соперников равные шансы на победу. И на Харри, и на Лайовича можно поставить за 1.90.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Скорее всего, это будет один из самых напряженных матчей первого круга. Вполне вероятно, что здесь будет и третий сет, и хотя бы один тай-брейк.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.53
  • Прогноз на матч Махешате — Борщев
  • Бокс
  • Завтра в 01:35
    •  2.15
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.54
  • Прогноз на матч Дерн — Хилл
  • Бокс
  • Завтра в 04:10
    •  2.01
  • Прогноз на матч Накатани — Молони
  • Бокс
  • Завтра в 05:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Ломаченко — Хэйни
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Чеккинато — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Баррер — Муте
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брайтон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Словения — Словакия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:20
    •  1.95
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:20
    •  3.55
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Харри — Лайович: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на теннис. Харри и Лайовичу не хватит двух сетов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры