Харри
Николас откровенно слабо провел недавние турниры. После победы в Сантьяго от него ждали гораздо большего.
Исключением стал разве что «Мастерс» в Монте-Карло, на котором чилиец дошел до третьего круга.
В Барселоне Харри проиграл во втором раунде Карену Хачанову (4:6, 4:6).
А на «Мастерсах» в Мадриде и Риме Николас не выиграл ни одного матча, уступив Роману Сафиуллину и Яннику Ханфманну соответственно.
Также стоит отметить, что в сезоне-2019 Харри добрался в Женеве до финала.
Лайович
Душан в конце апреля взял титул в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). И это был его лучший турнир в карьре.
Хотя бы по той причине, что в четвертьфинале Лайович тормознул самого Новака Джоковича (6:4, 7:6).
А в финале серб одержал победу над Андреем Рублевым.
Вскоре после этого Душан добрался до третьего раунда в Мадриде. Во втором матче ему удалось обыграть Феликса Оже-Альяссима.
Поездка в Рим получилась не такой приятной. Лайович в первом же матче уступил португальцу Нуну Боржесу (4:6, 1:6).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что в этом матче у соперников равные шансы на победу. И на Харри, и на Лайовича можно поставить за 1.90.
Скорее всего, это будет один из самых напряженных матчей первого круга. Вполне вероятно, что здесь будет и третий сет, и хотя бы один тай-брейк.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.