Чилиец Николас Харри сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге турнира в Женеве. Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Харри — Лайович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Харри

Николас откровенно слабо провел недавние турниры. После победы в Сантьяго от него ждали гораздо большего.

Исключением стал разве что «Мастерс» в Монте-Карло, на котором чилиец дошел до третьего круга.

В Барселоне Харри проиграл во втором раунде Карену Хачанову (4:6, 4:6).

А на «Мастерсах» в Мадриде и Риме Николас не выиграл ни одного матча, уступив Роману Сафиуллину и Яннику Ханфманну соответственно.

Также стоит отметить, что в сезоне-2019 Харри добрался в Женеве до финала.

Лайович

Душан в конце апреля взял титул в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). И это был его лучший турнир в карьре.

Хотя бы по той причине, что в четвертьфинале Лайович тормознул самого Новака Джоковича (6:4, 7:6).

А в финале серб одержал победу над Андреем Рублевым.

Вскоре после этого Душан добрался до третьего раунда в Мадриде. Во втором матче ему удалось обыграть Феликса Оже-Альяссима.

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Поездка в Рим получилась не такой приятной. Лайович в первом же матче уступил португальцу Нуну Боржесу (4:6, 1:6).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что в этом матче у соперников равные шансы на победу. И на Харри, и на Лайовича можно поставить за 1.90.

Скорее всего, это будет один из самых напряженных матчей первого круга. Вполне вероятно, что здесь будет и третий сет, и хотя бы один тай-брейк.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.