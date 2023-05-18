Итальянец Флавио Коболли и колумбиец Даниэль Галан встретятся в четвертьфинале «челленджера» в итальянском Турине. Матч пройдет 18 мая, начало — в 13:30 мск. Коболли — Галан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Флавио Коболли

Коболли до сих пор находится в числе молодых перспективных теннисистов, которые ещё могут выстрелить.

Потенциал для этого есть, но нужно правильно им распорядиться. Флавио пока что топчется на месте, но верится, что это не навсегда.

Итальянец на родном грунте играет вполне себе прилично, и его победы над Брайниным и Магером вполне себе серьёзное доказательство его формы и настроя.

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В игре против куда более мощного и мастеровитого Галана будет тяжелее, но все равно шансы на успех более, чем приличные.

Даниэль Галан

Колумбийский игрок продолжает играть на достаточно высоком уровне, хотя у него обычно к концу весны наступает спад.

Галан сейчас является безоговорочной ракеткой номер один в Колумбии, и на серьезных грунтовых турнирах его никто не списывает со счетов.

На итальянском турнире ему пришлось сыграть пока что всего лишь один матч, в котором он предельно легко расправился с местным теннисистом в лице Стефано Наполитано.

Коболли куда более серьезный и опасный игрок, но у колумбийца все равно достаточно ресурса, чтобы одержать довольно уверенную победу над ним.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в колумбийского теннисиста в этом поединке: победа Коболли — 2.11, победа Галана — 1.82.

Прогноз: Коболли хорош, но колумбиец сильнее на данный момент времени.

Ставка: П2 за 1.82.

Альтернативный прогноз: Игра растянется на большое количество геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.78.