Доминик Кёпфер
Кёпфер в последний год совсем выпал из теннисного круговорота событий по ряду причин. Не было все хорошо со здоровьем, да и эмоциональные сложности дали о себе знать.
Правда на предпоследнем сыгранном турнире в чешской Праге он смог добраться даже до финала, но уступил там местному теннисисту в лице чеха Меньшика.
Но и до этого у немца была серия из 11 (!) побед подряд. За это время он успел выиграть «челленджер» в Мехико.
В предстоящем поединке против Варильяса расклад сил в пользу немецкого теннисиста, поэтому его не проход дальше будет расцениваться, как неудача.
Хуан-Пабло Варильяс
Варильяс на последних турнирах не похож сам на себя и проигрывает всем, кому только можно, хотя за ним такое по карьере обычно не замечалось.
Хотя ещё месяц назад он дошёл на итальянском «челленджере» в Сан-Ремо до финала, но проиграл там французу Ван Ашу.
Хуан-Пабло любит заманивать соперников в ловушки, которые на первый взгляд не кажутся ими и коварный план перуанца не так просто раскусить.
В предстоящей игре против Кёпфера примерно равные шансы на успех, как у одного, таки у другого теннисиста.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в немецкого теннисиста в этом поединке: победа Кёпфера — 1.61, победа Варильяса — 2.24.
Прогноз: Кёпфер более убедителен на грунте на данный момент времени, поэтому победа останется за ним.
Ставка: Ф1 (-2.5) за 1.87.
Альтернативный прогноз: В этой игре будет достаточное количество геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.02.