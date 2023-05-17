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    Кёпфер справится с непростым перуанцем?

    Кёпфер — Варильяс. Прогноз, ставка (к.1.87) на матч второго круга в Турине, 17 мая 2023 года

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    Хуан-Пабло Варильяс
    Немец Доминик Кёпфер и перуанец Хуан-Пабло Варильяс встретятся во втором круге «челленджера» в итальянском Турине. Матч пройдет 17 мая, начало — в 12:00 мск. Кёпфер — Варильяс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Доминик Кёпфер

    Кёпфер в последний год совсем выпал из теннисного круговорота событий по ряду причин. Не было все хорошо со здоровьем, да и эмоциональные сложности дали о себе знать.

    Правда на предпоследнем сыгранном турнире в чешской Праге он смог добраться даже до финала, но уступил там местному теннисисту в лице чеха Меньшика.

    Но и до этого у немца была серия из 11 (!) побед подряд. За это время он успел выиграть «челленджер» в Мехико.

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    В предстоящем поединке против Варильяса расклад сил в пользу немецкого теннисиста, поэтому его не проход дальше будет расцениваться, как неудача.

    Хуан-Пабло Варильяс

    Варильяс на последних турнирах не похож сам на себя и проигрывает всем, кому только можно, хотя за ним такое по карьере обычно не замечалось.

    Хотя ещё месяц назад он дошёл на итальянском «челленджере» в Сан-Ремо до финала, но проиграл там французу Ван Ашу.

    Хуан-Пабло любит заманивать соперников в ловушки, которые на первый взгляд не кажутся ими и коварный план перуанца не так просто раскусить.

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    В предстоящей игре против Кёпфера примерно равные шансы на успех, как у одного, таки у другого теннисиста.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в немецкого теннисиста в этом поединке: победа Кёпфера — 1.61, победа Варильяса — 2.24.

    Прогноз: Кёпфер более убедителен на грунте на данный момент времени, поэтому победа останется за ним.

    Ставка: Ф1 (-2.5) за 1.87.

    Альтернативный прогноз: В этой игре будет достаточное количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.02.

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    Кёпфер — Варильяс: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на теннис. Кёпфер справится с непростым перуанцем?
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