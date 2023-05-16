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    Руне обыграет Попырина с разгромным счетом?

    Попырин — Руне. Прогноз (к. 2.18) и ставки на «Мастерс» в Риме 16 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Попырин — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Попырин — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 16 Мая 2023 года

    Попырин

    Алексей в предыдущем раунде остановил россиянина Романа Сафиуллина — 7:5, 7:5.

    В абсолютном равном матче представитель Австралии чуть лучше сыграл на приеме. Во второй партии ему удалось сделать брейк при счете 6:5.

    Но пока что главным успехом Попырина в столице Испании остается победа над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге.

    С учетом квалификации победная серия 77-й ракетки в Мадриде составляет уже пять матчей.

    Попырин впервые в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Руне

    Хольгер тем временем спокойно преодолел предыдущие раунды, пока не отдав ни сета.

    В третьем круге датчанин одержала победу над Фабио Фоньини — 6:4, 6:2. Римская публика, как и ожидалось, пыталась ему мешать, кричать под руку во время ударов, но это не помогло местной звезде.

    Все прогнозы на теннис

    Перед этим Руне уверенно выиграл у талантливого француза Артура Фиса — 6:3, 6:3.

    В текущем сезоне 20-летний теннисист выиграл 10 из 12-ти матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Попырин в этом матче можно поставить за 4.80, победу Руне букмекеры предлагают за 1.19.

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    Хольгер выиграет, но до разгрома, наверное, не дойдет. Австралиец все-таки неплохо играет на собственной подаче.

    Ставка — победа Руне + тотал геймов больше 20,5 за 2.18.

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    Попырин — Руне: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на теннис. Руне обыграет Попырина с разгромным счетом?
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