Попырин
Алексей в предыдущем раунде остановил россиянина Романа Сафиуллина — 7:5, 7:5.
В абсолютном равном матче представитель Австралии чуть лучше сыграл на приеме. Во второй партии ему удалось сделать брейк при счете 6:5.
Но пока что главным успехом Попырина в столице Испании остается победа над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге.
С учетом квалификации победная серия 77-й ракетки в Мадриде составляет уже пять матчей.
Попырин впервые в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP.
Руне
Хольгер тем временем спокойно преодолел предыдущие раунды, пока не отдав ни сета.
В третьем круге датчанин одержала победу над Фабио Фоньини — 6:4, 6:2. Римская публика, как и ожидалось, пыталась ему мешать, кричать под руку во время ударов, но это не помогло местной звезде.
Перед этим Руне уверенно выиграл у талантливого француза Артура Фиса — 6:3, 6:3.
В текущем сезоне 20-летний теннисист выиграл 10 из 12-ти матчей на грунте.
Прогноз и ставка
На Попырин в этом матче можно поставить за 4.80, победу Руне букмекеры предлагают за 1.19.
Хольгер выиграет, но до разгрома, наверное, не дойдет. Австралиец все-таки неплохо играет на собственной подаче.
Ставка — победа Руне + тотал геймов больше 20,5 за 2.18.