Датчанин Хольгер Руне сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Попырин — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Попырин

Алексей в предыдущем раунде остановил россиянина Романа Сафиуллина — 7:5, 7:5.

В абсолютном равном матче представитель Австралии чуть лучше сыграл на приеме. Во второй партии ему удалось сделать брейк при счете 6:5.

Но пока что главным успехом Попырина в столице Испании остается победа над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге.

С учетом квалификации победная серия 77-й ракетки в Мадриде составляет уже пять матчей.

Попырин впервые в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP.

Руне

Хольгер тем временем спокойно преодолел предыдущие раунды, пока не отдав ни сета.

В третьем круге датчанин одержала победу над Фабио Фоньини — 6:4, 6:2. Римская публика, как и ожидалось, пыталась ему мешать, кричать под руку во время ударов, но это не помогло местной звезде.

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Перед этим Руне уверенно выиграл у талантливого француза Артура Фиса — 6:3, 6:3.

В текущем сезоне 20-летний теннисист выиграл 10 из 12-ти матчей на грунте.

Прогноз и ставка

На Попырин в этом матче можно поставить за 4.80, победу Руне букмекеры предлагают за 1.19.

Хольгер выиграет, но до разгрома, наверное, не дойдет. Австралиец все-таки неплохо играет на собственной подаче.

Ставка — победа Руне + тотал геймов больше 20,5 за 2.18.