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    Кудерметова не заметит чешку

    Боузкова — Кудерметова. Прогноз, ставка (к. 1.85) на матч четвертого круга в Риме, 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Боузкова — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Чешка Мария Боузкова и россиянка Вероника Кудерметова встретятся в четвертом круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 14:00 мск. Боузкова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 15 Мая 2023 года

    Мария Боузкова

    Боузкова обладет достаточным количеством навыков и умений, чтобы спокойно доходить до третьего раунда грунтового турнира, обыгрывая довольно неслабых соперниц.

    Мария продемонстрировал несколько матчей в этом сезоне, где с двуручного бэкхенда совершила минимальное количества оплошностей.

    На турнире в Италии она обыграла двух американок. Если победа над никому не известной Макналли ожидалась, то виктория над Гауфф однозначно ей идет в зачет.

    Все прогнозы на теннис

    В матче против Кудерметовой будет совершенно иной теннис, поскольку игра Вероники на данный момент времени представляет собой монолит.

    Вероника Кудерметова

    Кудерметова с самого начала года заходит максимально далеко по самым престижным турнирам. Поэтому её присутствие в четвертом круге нисколько не удивляет.

    Есть сложности со сменой темпа, чтобы «раскачать» соперника, а также Вероника не всегда четко доходит до мяча ногами.

    В Риме россиянка разобралась с другой россиянкой в лице Потаповой, а также испанки Парризас-Диас.

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    В матче с Боузковой россиянка однозначная фаворитка. Но не недооценивать чешку не стоит, поскольку обыгрывать Гауфф не каждому дано.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Боузковой — 2.50, победа Кудерметовой — 1.54.

    Прогноз: Боузкова не выдержит давления и проиграет Кудерметовой в одну калитку.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.85.

    Альтернативный прогноз: Матч получится без борьбы.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.96.

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    Боузкова — Кудерметова: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на теннис. Кудерметова не заметит чешку
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