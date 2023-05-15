Мария Боузкова
Боузкова обладет достаточным количеством навыков и умений, чтобы спокойно доходить до третьего раунда грунтового турнира, обыгрывая довольно неслабых соперниц.
Мария продемонстрировал несколько матчей в этом сезоне, где с двуручного бэкхенда совершила минимальное количества оплошностей.
На турнире в Италии она обыграла двух американок. Если победа над никому не известной Макналли ожидалась, то виктория над Гауфф однозначно ей идет в зачет.
В матче против Кудерметовой будет совершенно иной теннис, поскольку игра Вероники на данный момент времени представляет собой монолит.
Вероника Кудерметова
Кудерметова с самого начала года заходит максимально далеко по самым престижным турнирам. Поэтому её присутствие в четвертом круге нисколько не удивляет.
Есть сложности со сменой темпа, чтобы «раскачать» соперника, а также Вероника не всегда четко доходит до мяча ногами.
В Риме россиянка разобралась с другой россиянкой в лице Потаповой, а также испанки Парризас-Диас.
В матче с Боузковой россиянка однозначная фаворитка. Но не недооценивать чешку не стоит, поскольку обыгрывать Гауфф не каждому дано.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Боузковой — 2.50, победа Кудерметовой — 1.54.
Прогноз: Боузкова не выдержит давления и проиграет Кудерметовой в одну калитку.
Ставка: Ф1 (-3) за 1.85.
Альтернативный прогноз: Матч получится без борьбы.
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.96.