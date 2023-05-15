Чешка Мария Боузкова и россиянка Вероника Кудерметова встретятся в четвертом круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 14:00 мск. Боузкова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мария Боузкова

Боузкова обладет достаточным количеством навыков и умений, чтобы спокойно доходить до третьего раунда грунтового турнира, обыгрывая довольно неслабых соперниц.

Мария продемонстрировал несколько матчей в этом сезоне, где с двуручного бэкхенда совершила минимальное количества оплошностей.

На турнире в Италии она обыграла двух американок. Если победа над никому не известной Макналли ожидалась, то виктория над Гауфф однозначно ей идет в зачет.

Все прогнозы на теннис

В матче против Кудерметовой будет совершенно иной теннис, поскольку игра Вероники на данный момент времени представляет собой монолит.

Вероника Кудерметова

Кудерметова с самого начала года заходит максимально далеко по самым престижным турнирам. Поэтому её присутствие в четвертом круге нисколько не удивляет.

Есть сложности со сменой темпа, чтобы «раскачать» соперника, а также Вероника не всегда четко доходит до мяча ногами.

В Риме россиянка разобралась с другой россиянкой в лице Потаповой, а также испанки Парризас-Диас.

В матче с Боузковой россиянка однозначная фаворитка. Но не недооценивать чешку не стоит, поскольку обыгрывать Гауфф не каждому дано.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Боузковой — 2.50, победа Кудерметовой — 1.54.

Прогноз: Боузкова не выдержит давления и проиграет Кудерметовой в одну калитку.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.85.

Альтернативный прогноз: Матч получится без борьбы.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.96.