Грек Стефанос Циципас сыграет против испанки Бернабе Сапаты-Миральеса в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 22:30 мск. Сапата-Миральес — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сапата-Миральес

Бернабе третий раз в сезоне прошел три раунда на грунтовом турнире. В феврале он добрался до полуфинала в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

В Мадриде испанец начал с волевой победы над американцем Маккензи Макдональдом — 3:6, 6:3, 7:6.

В следующем раунде Сапата-Миральес на удивление легко разобрался с британцем Дэном Эвансом — 6:3, 6:2.

А в третьем круге Бернабе обыграл Романа Сафиуллина — 6:3, 3:6, 6:3. В решающем сете ключевым стал второй гейм — испанец сделал брейк, после чего уверенно довел дело до победы.

Циципас

Для Стефаноса предыдущие два матча получились очень напряженными. При этом в обоих случаях ему понадобился третий сет.

В понедельник грек с трудом выиграл у Себастьяна Баэса — 7:5, 3:6, 6:3.

Несмотря на счет, в третьем сете аргентинец тоже показал классный теннис, допустив, по сути, лишь одну серьезную ошибку.

Все прогнозы на теннис

Перед этим Циципас одержал победу над Домиником Тимом. Стеф дожал австрийского теннисиста только на решающем тай-брейке. Как и в матче с Баэсом, здесь его тоже выручила стабильно надежная игра на подаче.

Прогноз и ставка

На Сапату-Миральеса в этом матче можно поставить за 5.55, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.14.

Для Стефа на этот раз важно потратить как можно меньше времени и сил перед четвертьфиналом. Бернабе умеет удивлять на грунте, но в данном случае вряд ли стоит рассчитывать на сенсацию.

Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.97.