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    Циципасу снова не хватит двух сетов?

    Сапата-Миральес — Циципас. Прогноз (к. 1.97) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 2 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сапата-Миральес — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против испанки Бернабе Сапаты-Миральеса в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 22:30 мск. Сапата-Миральес — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 02 Мая 2023 года

    Сапата-Миральес

    Бернабе третий раз в сезоне прошел три раунда на грунтовом турнире. В феврале он добрался до полуфинала в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

    В Мадриде испанец начал с волевой победы над американцем Маккензи Макдональдом — 3:6, 6:3, 7:6.

    В следующем раунде Сапата-Миральес на удивление легко разобрался с британцем Дэном Эвансом — 6:3, 6:2.

    А в третьем круге Бернабе обыграл Романа Сафиуллина — 6:3, 3:6, 6:3. В решающем сете ключевым стал второй гейм — испанец сделал брейк, после чего уверенно довел дело до победы.

    Циципас

    Для Стефаноса предыдущие два матча получились очень напряженными. При этом в обоих случаях ему понадобился третий сет.

    В понедельник грек с трудом выиграл у Себастьяна Баэса — 7:5, 3:6, 6:3.

    Несмотря на счет, в третьем сете аргентинец тоже показал классный теннис, допустив, по сути, лишь одну серьезную ошибку.

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    Перед этим Циципас одержал победу над Домиником Тимом. Стеф дожал австрийского теннисиста только на решающем тай-брейке. Как и в матче с Баэсом, здесь его тоже выручила стабильно надежная игра на подаче.

    Прогноз и ставка

    На Сапату-Миральеса в этом матче можно поставить за 5.55, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.14.

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    Для Стефа на этот раз важно потратить как можно меньше времени и сил перед четвертьфиналом. Бернабе умеет удивлять на грунте, но в данном случае вряд ли стоит рассчитывать на сенсацию.

    Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.97.

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    Сапата-Миральес — Циципас: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на теннис. Циципасу снова не хватит двух сетов?
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