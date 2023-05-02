Сапата-Миральес
Бернабе третий раз в сезоне прошел три раунда на грунтовом турнире. В феврале он добрался до полуфинала в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.
В Мадриде испанец начал с волевой победы над американцем Маккензи Макдональдом — 3:6, 6:3, 7:6.
В следующем раунде Сапата-Миральес на удивление легко разобрался с британцем Дэном Эвансом — 6:3, 6:2.
А в третьем круге Бернабе обыграл Романа Сафиуллина — 6:3, 3:6, 6:3. В решающем сете ключевым стал второй гейм — испанец сделал брейк, после чего уверенно довел дело до победы.
Циципас
Для Стефаноса предыдущие два матча получились очень напряженными. При этом в обоих случаях ему понадобился третий сет.
В понедельник грек с трудом выиграл у Себастьяна Баэса — 7:5, 3:6, 6:3.
Несмотря на счет, в третьем сете аргентинец тоже показал классный теннис, допустив, по сути, лишь одну серьезную ошибку.
Перед этим Циципас одержал победу над Домиником Тимом. Стеф дожал австрийского теннисиста только на решающем тай-брейке. Как и в матче с Баэсом, здесь его тоже выручила стабильно надежная игра на подаче.
Прогноз и ставка
На Сапату-Миральеса в этом матче можно поставить за 5.55, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.14.
Для Стефа на этот раз важно потратить как можно меньше времени и сил перед четвертьфиналом. Бернабе умеет удивлять на грунте, но в данном случае вряд ли стоит рассчитывать на сенсацию.
Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.97.