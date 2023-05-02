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    Бельгиец выиграет матч без вариантов?

    Бенуа Пэр — Давид Гоффен. Прогноз, ставка на матч первого круга в Экс-ан-Провансе, 02 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бенуа Пэр — Давид Гоффен
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    Давид Гоффен
    Француз Бенуа Пэр и бельгиец Давид Гоффен встретятся в первом круге «челленджера» во французском Экс-ан-Провансе. Матч пройдет 02 мая, начало — в 15:00 мск. Бенуа Пэр — Давид Гоффен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бенуа Пэр

    Пэр на прошлой неделе успел поиграть в Мадриде, но при этом вылете в первом же круге основной сетки, пройдя квалификацию.

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    Обидчиком выступил итальянец Арнальди, которого вполне можно было проходить. Бенуа с прошлого сезона не может найти свою игру и даже на домашних челленджерах, как в Экс-ан-Провансе ему ничего хорошего светить не будет.

    В игре против Гоффена шансов у Пэра практически нет, поскольку бельгиец крайне хорош в свои годы и не раскидывается вылетами даже на не самых престижных турнирах по типу того, где сейчас будут играть теннисисты.

    Давид Гоффен

    Бельгийцу уже давно четвертый десяток, но при всем этом он продолжает играть на достойном уровне и в матче против Пэра является безоговорочным фаворитом.

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    На грунте Гоффен по-прежнему может играть в тягучий безошибочный теннис, который просто вынудит соперника ошибиться.

    В матче против Пэра расклад сил целиком и полностью на стороне Давида, поскольку француз в прошлом году проиграл вообще все, что только можно. А в этом сезоне у него по результатам игра не сильно и изменилась.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бельгийского теннисиста в этом поединке: победа Пэра — 2.24, победа Гоффена — 1.59.

    Прогноз: Пэр не сможет оказать достойное сопротивление своему сопернику.

    Ставка: Ф2 (-3.5) за 2.06.

    Альтернативный прогноз: Будет разгром в одну калитку со стороны бельгийского спортсмена.

    Альтернативная ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.91.

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    Бенуа Пэр — Давид Гоффен: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на теннис. Бельгиец выиграет матч без вариантов?
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