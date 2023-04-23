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    Сможет ли Руне защитить титул в Мюнхене?

    Руне — ван де Зандшульп. Прогноз (к. 1.96) и ставки на финал турнира в Мюнхене 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Руне — ван де Зандшульп
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в финале турнира в Мюнхене. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 14:30 мск. Руне — ван де Зандшульп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 23 Апреля 2023 года

    Руне

    Хольгер второй год подряд дошел в Мюнхене до финала. Именно здесь в прошлом сезоне начался его мощный прорыв.

    На этой неделе Руне до сих пор не отдал ни одного сета.

    В субботу 19-летний теннисист разгромил австралийца Кристофера О`Коннелла со счетом 6:3, 6:2.

    В четвертьфинале датчанин спокойно обыграла чилийца Кристиана Гарина, а во втором круге — немца Янника Ханфманна.

    Руне заметно доминировал во всех предыдущих матчах.

    Ван де Зандшульп

    Ботик тем временем тоже второй год подряд добрался в Мюнхене до финала.

    Нидерландец еще раз попробует остановить одного из самых талантливых игроков нового поколения. В прошлогоднем финале он был вынужден сняться из-за травмы еще в первом сете.

    Как ни странно, ван де Зандшульп тоже выиграл предыдущие матчи в двух сетах.

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    После разгромной победы над Асланом Карацевым (6:2, 6:0) 27-летний теннисист выиграл у американцев Маркоса Гирона и Тейлора Фрица (6:4, 7:6).

    Ботик впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На Руне в этом матче можно поставить за 1.26, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 3.86.

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    В прошлогоднем финале Ботику откровенно не повезло. Он вполне мог остановить молодого соперника, если бы не обидная травма.

    Но сейчас все указывает на то, что нидерландцу будет сложно остановить датчанина, который с недавних пор прочно закрепился в топ-10.

    Ставка — победа Руне с форой (-4,5) за 1.96.

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    Руне — ван де Зандшульп: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Руне защитить титул в Мюнхене?
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