Датчанин Хольгер Руне сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в финале турнира в Мюнхене. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 14:30 мск. Руне — ван де Зандшульп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руне

Хольгер второй год подряд дошел в Мюнхене до финала. Именно здесь в прошлом сезоне начался его мощный прорыв.

На этой неделе Руне до сих пор не отдал ни одного сета.

В субботу 19-летний теннисист разгромил австралийца Кристофера О`Коннелла со счетом 6:3, 6:2.

В четвертьфинале датчанин спокойно обыграла чилийца Кристиана Гарина, а во втором круге — немца Янника Ханфманна.

Руне заметно доминировал во всех предыдущих матчах.

Ван де Зандшульп

Ботик тем временем тоже второй год подряд добрался в Мюнхене до финала.

Нидерландец еще раз попробует остановить одного из самых талантливых игроков нового поколения. В прошлогоднем финале он был вынужден сняться из-за травмы еще в первом сете.

Как ни странно, ван де Зандшульп тоже выиграл предыдущие матчи в двух сетах.

Все прогнозы на теннис

После разгромной победы над Асланом Карацевым (6:2, 6:0) 27-летний теннисист выиграл у американцев Маркоса Гирона и Тейлора Фрица (6:4, 7:6).

Ботик впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

Прогноз и ставка

На Руне в этом матче можно поставить за 1.26, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 3.86.

В прошлогоднем финале Ботику откровенно не повезло. Он вполне мог остановить молодого соперника, если бы не обидная травма.

Но сейчас все указывает на то, что нидерландцу будет сложно остановить датчанина, который с недавних пор прочно закрепился в топ-10.

Ставка — победа Руне с форой (-4,5) за 1.96.