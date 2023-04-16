Россиянин Андрей Рублев сыграет против датчанина Хольгера Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 15:30 мск. Руне — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руне

Хольгер второй раз в карьере дошел до финала на «Мастерсе». В конце прошлого года он взял титул в Париже, выиграв в решающем матче у Новака Джоковича.

В субботу Руне одержал волевую победу над Янником Синнером — 1:6, 7:5, 7:5.

Во втором сете датчанин вел 3:0, потом счет стал 5:5, но в итоге ему все-таки удалось перевести матч в третью партию.

В решающем сете Руне ни разу не ошибся на своей подаче и сделал брейк при счете 6:5.

19-летний теннисист подтвердил, что на грунте может обыграть аболютного любого соперника.

Рублев

Андрей тем временем второй раз добрался в Монте-Карло до финала. В 2021 году он проиграл в решающем матче Стефаносу Циципасу.

В полуфинале Рублев выиграл у Тейлора Фрица — 5:7, 6:1, 6:3.

Возможно, россиянину помогла пауза — в середине третьего сета матч останавливали из-за дождя.

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Сразу после возобновления американец потерял подачу, после чего Рублев спокойно довел дело до победы.

Первый сет Андрей провел откровенно слабо, позволив Фрицу сделать четыре брейка, но в следующих партиях и близко не было такого количества ошибок.

Прогноз и ставка

На Руне в этом матче можно поставить за 1.64, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.27.

В начале года Андрей одержал абсолютно эпичную победу над датчанином на Открытом чемпионате Австралии. В пятом сете россиянин каким-то чудом отыграл несколько матчболов, после чего совершил невероятный камбэк на супер тай-брейке.

Это был реванш — в конце прошлого сезона Рублев проиграл Руне на «Мастерсе» в Париже.

Надо признать, что Рублев отлично играет на этой неделе, но то же самое можно сказать и про его соперника.

Очевидно, что это не тот случай, когда можно спокойно выбирать ставку на исход.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.32. Скорее всего, будут качели и драматичная концовка в третьей партии.