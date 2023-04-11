Бонзи
Бенжамен в первом круге одержал победу над испанцем Бернабе Сапатой-Миральесом — 6:1, 7:5.
Француз, по всей видимости, наконец-то избавился от последствий травмы приводящей мышцы бедра, из-за которой ему пришлось пропустить мартовские турниры.
На прошлой неделе Бонзи не очень удачно выступил в Марракеше. После победы над Алексеем Ватутиным 50-я ракетка мира проиграл Павлу Котову (0:6, 6:7). И в этом матче было заметно, что на тот момент он был не в оптимальной форме.
В начале сезона Бонзи дошел до финала сразу на двух турнирах — в Пуне (Индия) и Марселе. В первом случае он уступил в решающем матче Таллону Грикспору, а во втором — Хуберту Хуркачу.
Циципас
Для Циципаса первый грунтовый «Мастерс» в сезоне имеет ключевое значение.
Дело в том, что Стеф приехал в Монте-Карло защищать титул и 1000 очков. И также стоит добавить, что в сезоне-2021 он тоже стал чемпионом этого турнира.
Циципас — один из тех немногих теннисистов, которые способны бороться за титулы и на харде, и на грунте. Более того, есть ощущение, что на глине грек играет даже лучше, чем на твердом покрытии.
В прошлом месяце Циципас не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и дошел до четвертого круга в Майами. Но стоит отметить, что в феврале и первой половине прошлого месяца его бесопокоило повреждение плеча. Сейчас ситуация вроде бы наладилась.
Прогноз и ставка
На Бонзи в этом матче можно поставить за 5.65, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.15.
В прошлом сезоне Стеф дважды выиграл у Бенжамена на траве — в Галле и на Мальорке.
Ну а на грунте у грека и подавно не должно быть проблем в матче против французского теннисиста.
Ставка — победа Циципаса + тотал геймов меньше 21,5 за 1.87.