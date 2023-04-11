Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Бенжамена Бонзи во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдеет 11 апреля, начало — в 16:30 мск. Бонзи — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бонзи

Бенжамен в первом круге одержал победу над испанцем Бернабе Сапатой-Миральесом — 6:1, 7:5.

Француз, по всей видимости, наконец-то избавился от последствий травмы приводящей мышцы бедра, из-за которой ему пришлось пропустить мартовские турниры.

На прошлой неделе Бонзи не очень удачно выступил в Марракеше. После победы над Алексеем Ватутиным 50-я ракетка мира проиграл Павлу Котову (0:6, 6:7). И в этом матче было заметно, что на тот момент он был не в оптимальной форме.

В начале сезона Бонзи дошел до финала сразу на двух турнирах — в Пуне (Индия) и Марселе. В первом случае он уступил в решающем матче Таллону Грикспору, а во втором — Хуберту Хуркачу.

Циципас

Для Циципаса первый грунтовый «Мастерс» в сезоне имеет ключевое значение.

Дело в том, что Стеф приехал в Монте-Карло защищать титул и 1000 очков. И также стоит добавить, что в сезоне-2021 он тоже стал чемпионом этого турнира.

Циципас — один из тех немногих теннисистов, которые способны бороться за титулы и на харде, и на грунте. Более того, есть ощущение, что на глине грек играет даже лучше, чем на твердом покрытии.

Все прогнозы на теннис

В прошлом месяце Циципас не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и дошел до четвертого круга в Майами. Но стоит отметить, что в феврале и первой половине прошлого месяца его бесопокоило повреждение плеча. Сейчас ситуация вроде бы наладилась.

Прогноз и ставка

На Бонзи в этом матче можно поставить за 5.65, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.15.

В прошлом сезоне Стеф дважды выиграл у Бенжамена на траве — в Галле и на Мальорке.

Ну а на грунте у грека и подавно не должно быть проблем в матче против французского теннисиста.

Ставка — победа Циципаса + тотал геймов меньше 21,5 за 1.87.