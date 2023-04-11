Рублев
Андрей попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
В этом году он еще ни разу не играл на грунте.
Рублев неплохо провел предыдущие несколько месяцев, но все равно есть ощущение. что это явно не то, на что он рассчитывал.
В текущем сезоне россиянин пока что не взял ни одного титула. Его пока что лучшим результатом остается выход в финал турнира в Дубае.
На «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами Рублев не смог пройти четвертый круг, проиграв Кэмерону Норри и Яннику Синнеру соответственно.
В сезоне-2021 Рублев дошел в Монте-Карло до финала. По ходу того турнира ему удалось выиграть у Рафы Надаля.
Муньяр
Хауме тем временем начал турнир с победы над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером — 7:6, 4:6, 6:4.
Для Муньяра это уже далеко не первый грунтовый турнир в этом году.
Еще в феврале он сыграл в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро, после чего выступил в Сантьяго, где дошел до полуфинала.
В конце марта Муньяр прошел два раунда на «челленджере» в Жироне, после чего выиграл один матч в Марракеше — во втором круге его остановил итальянец Андреа Вавассори.
Прогноз и ставка
На Рублева в этом матче можно поставить за 1.21, победу Муньяра букмекеры предлагают за 4.45.
Андрея ждем не самый просто матч. Муньяр, как и любой испанец, всегда способен доставить неприятности на грунте.
Россиянин, скорее всего, выиграет, но вряд ли с разгромным счетом.
Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 20,5 за 2.25.