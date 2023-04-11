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    Рублев начнет грунтовый сезон с поражения?

    Рублев — Муньяр. Прогноз (к. 2.25) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Муньяр
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Хауме Муньяра во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 13:30 мск. Рублев — Муньяр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 11 Апреля 2023 года

    Рублев

    Андрей попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    В этом году он еще ни разу не играл на грунте.

    Рублев неплохо провел предыдущие несколько месяцев, но все равно есть ощущение. что это явно не то, на что он рассчитывал.

    В текущем сезоне россиянин пока что не взял ни одного титула. Его пока что лучшим результатом остается выход в финал турнира в Дубае.

    На «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами Рублев не смог пройти четвертый круг, проиграв Кэмерону Норри и Яннику Синнеру соответственно.

    В сезоне-2021 Рублев дошел в Монте-Карло до финала. По ходу того турнира ему удалось выиграть у Рафы Надаля.

    Муньяр

    Хауме тем временем начал турнир с победы над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером — 7:6, 4:6, 6:4.

    Для Муньяра это уже далеко не первый грунтовый турнир в этом году.

    Еще в феврале он сыграл в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро, после чего выступил в Сантьяго, где дошел до полуфинала.

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    В конце марта Муньяр прошел два раунда на «челленджере» в Жироне, после чего выиграл один матч в Марракеше — во втором круге его остановил итальянец Андреа Вавассори.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.21, победу Муньяра букмекеры предлагают за 4.45.

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    Андрея ждем не самый просто матч. Муньяр, как и любой испанец, всегда способен доставить неприятности на грунте.

    Россиянин, скорее всего, выиграет, но вряд ли с разгромным счетом.

    Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 20,5 за 2.25.

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    Рублев — Муньяр: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на теннис. Рублев начнет грунтовый сезон с поражения?
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