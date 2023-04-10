ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»Дворовый футбол. «Спартак» и «Динамо» устроили веселое дерби, полное ошибок Килиан Мбаппе «Килиан Сен-Жермен». Как Мбаппе подмял под себя ПСЖ Фрэнк ЛэмпардТренер новый, а «Челси» все тот же. «Вулверхэмптон» испортил возвращение Лэмпарду
  • 08:12
    • Адесанья вернул себе пояс в среднем весе, нокаутировав Перейру во втором раунде
    Все новости спорта

    Зверев снова проиграет Бублику?

    Бублик — Зверев. Прогноз (к. 1.97) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 10 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Зверев Прогнозы на Александр Бублик
    Прогноз и ставки на Бублик — Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Бублик — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 10 Апреля 2023 года

    Бублик

    Александр один из тех теннисистов, которые не скрывают, что для них грунтовая часть сезона едва ли не худший период года.

    В прошлом году Бублик выиграл лишь два из восьми матчей грунте, сумев пройти первый раунд в Монте-Карло и на Ролан Гаррос.

    В остальных же случаях ему так и не удалось взять в себя в руки. Сплошные эмоции и не самое правильное поведение — как правило, именно это можно наблюдать в матчах Бублика на грунте.

    Бывают, конечно, и исключения. Например, в 2021 году Бублик дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

    В этом году Бублик выиграл первый матч только в конце февраля. На турнире в Марселе 56-я ракетка мира дошел до полуфинала. Также стоит отметить, что на мартовских «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами Бублик не прошел ни одного раунда.

    Зверев

    У Зверева тем временем совершенно другие отношения с грунтом. Например, в Монте-Карло ему дважды удавалось дойти до полуфинала, в том числе в сезоне-2022.

    А еще в прошлом году до того, как получить неприятную травму в матче с Рафаэлем Надалем в полуфинале Ролан Гаррос, немецкий теннисист дошел до финала в Мадриде и до полуфинала на римском «Мастерсе».

    Начало текущего сезона получилось для Зверева непростым. На первых турнирах после травмы он был явно далек от своей лучшей формы.

    Все прогнозы на теннис

    Ближе к марту ситуация начала меняться в лучшую сторону. На турнире в Дубае Зверев дошел до полуфинала, а на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе — до четвертого круга.

    Правда, после этого Зверев с треском проиграл японцу Таро Даниэлю (0:6, 4:6) в первом матче на турнире в Майами.

    Прогноз и ставка

    На Бублика в этом матче можно поставить за 4.90, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.19.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Мотивация у Александра будет просто зашкаливать. Дело в том, что ранее он еще ни разу не выигрывал у Бублика.

    В сезоне-2021 Зверев проиграл представителю Казахстана в Роттердаме, а в прошлом году — в финале турнира в Монпелье.

    Скорее всего, на этот раз Зверев возьмет реванш. На грунте Бублик не так опасен, как на твердом покрытии.

    Ставка — победа Зверева + тотал геймов меньше 21,5 за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лион — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чорич — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вальядолид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реймс — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Монпелье — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рууд — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хуркач — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бетис — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бублик — Зверев: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на теннис. Зверев снова проиграет Бублику?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры