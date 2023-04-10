Немец Александр Зверев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Бублик — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

Александр один из тех теннисистов, которые не скрывают, что для них грунтовая часть сезона едва ли не худший период года.

В прошлом году Бублик выиграл лишь два из восьми матчей грунте, сумев пройти первый раунд в Монте-Карло и на Ролан Гаррос.

В остальных же случаях ему так и не удалось взять в себя в руки. Сплошные эмоции и не самое правильное поведение — как правило, именно это можно наблюдать в матчах Бублика на грунте.

Бывают, конечно, и исключения. Например, в 2021 году Бублик дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

В этом году Бублик выиграл первый матч только в конце февраля. На турнире в Марселе 56-я ракетка мира дошел до полуфинала. Также стоит отметить, что на мартовских «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами Бублик не прошел ни одного раунда.

Зверев

У Зверева тем временем совершенно другие отношения с грунтом. Например, в Монте-Карло ему дважды удавалось дойти до полуфинала, в том числе в сезоне-2022.

А еще в прошлом году до того, как получить неприятную травму в матче с Рафаэлем Надалем в полуфинале Ролан Гаррос, немецкий теннисист дошел до финала в Мадриде и до полуфинала на римском «Мастерсе».

Начало текущего сезона получилось для Зверева непростым. На первых турнирах после травмы он был явно далек от своей лучшей формы.

Все прогнозы на теннис

Ближе к марту ситуация начала меняться в лучшую сторону. На турнире в Дубае Зверев дошел до полуфинала, а на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе — до четвертого круга.

Правда, после этого Зверев с треском проиграл японцу Таро Даниэлю (0:6, 4:6) в первом матче на турнире в Майами.

Прогноз и ставка

На Бублика в этом матче можно поставить за 4.90, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.19.

Мотивация у Александра будет просто зашкаливать. Дело в том, что ранее он еще ни разу не выигрывал у Бублика.

В сезоне-2021 Зверев проиграл представителю Казахстана в Роттердаме, а в прошлом году — в финале турнира в Монпелье.

Скорее всего, на этот раз Зверев возьмет реванш. На грунте Бублик не так опасен, как на твердом покрытии.

Ставка — победа Зверева + тотал геймов меньше 21,5 за 1.97.