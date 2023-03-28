Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 19:00 мск. Фриц — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Тейлор в предыдущем матче одержал победу над Денисом Шаповаловым — 6:4, 6:4.

Игра, безусловно, получилось напряженной, но на этот раз американец безупречно держал подачу — у представителя Канады не было ни одного брейк-пойнта.

При этом сам Фриц сделал по брейку в каждой партии. В общем, классическая, красивая победа над сильным соперником.

В первом матче десятая ракетка мира уверенно разобрался с 21-летним соотечественником Эмилио Навой — 6:4, 6:1.

Руне

Хольгер тоже уверенно преодолел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.

В первом матче Руне выиграл у венгра Мартона Фучовича — 6:3, 7:5. Несмотря на серьезное сопротивление, соперник так и не взял на приеме хотя бы один гейм.

Все прогнозы на теннис

Дальше была победа над Диего Шварцманом. Как и ожидалось, здесь 19-летнему теннисисту хватило двух сетов — 6:4, 6:2.

Во втором сете против аргентинца Хольгер взял три гейма подряд на приеме. Шварцман, по всей видимости, оставил в первой партии почти все силы.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 1.63, победу Руне букмекеры предлагают за 2.28.

С учетом некоторых нюансов логично предположить, что в предстоящем матче соперники проведут как минимум два затяжных сета.

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

Ставки на исход в данном случае вряд ли стоит рассматривать. В этом плане все максимально непредсказуемо.