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    Руне не справится с подачей Фрица?

    Фриц — Руне. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Майами 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 19:00 мск. Фриц — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 28 Марта 2023 года

    Фриц

    Тейлор в предыдущем матче одержал победу над Денисом Шаповаловым — 6:4, 6:4.

    Игра, безусловно, получилось напряженной, но на этот раз американец безупречно держал подачу — у представителя Канады не было ни одного брейк-пойнта.

    При этом сам Фриц сделал по брейку в каждой партии. В общем, классическая, красивая победа над сильным соперником.

    В первом матче десятая ракетка мира уверенно разобрался с 21-летним соотечественником Эмилио Навой — 6:4, 6:1.

    Руне

    Хольгер тоже уверенно преодолел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.

    В первом матче Руне выиграл у венгра Мартона Фучовича — 6:3, 7:5. Несмотря на серьезное сопротивление, соперник так и не взял на приеме хотя бы один гейм.

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    Дальше была победа над Диего Шварцманом. Как и ожидалось, здесь 19-летнему теннисисту хватило двух сетов — 6:4, 6:2.

    Во втором сете против аргентинца Хольгер взял три гейма подряд на приеме. Шварцман, по всей видимости, оставил в первой партии почти все силы.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 1.63, победу Руне букмекеры предлагают за 2.28.

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    С учетом некоторых нюансов логично предположить, что в предстоящем матче соперники проведут как минимум два затяжных сета.

    Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Ставки на исход в данном случае вряд ли стоит рассматривать. В этом плане все максимально непредсказуемо.

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    Фриц — Руне: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на теннис. Руне не справится с подачей Фрица?
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