Грек Стефанос Циципас сыграет против чилийца Кристиана Гарина в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 19:00 мск. Гарин — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гарин

Кристиан, похоже, наконец-то набрал оптимальную форму. И как ни странно, ему удается демонстрировать классный теннис не на своем любимом грунте, а на харде.

Как и в Индиан-Уэллсе, Гарин снова пробился в основную сетку через квалификацию.

В первом раунде чилийский теннисист выиграл у американца Маркоса Гирона, а во втором — у аргентинца Себастьяна Баэса.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Гарин сенсационно дошел до четвертого круга. В третьем круге ему удалось остановить норведца Каспера Рууда (6:4, 7:6).

Циципас

Стефанос тем временем пока не провел ни одного матча в Майами. В предыдущем раунде его ждала встреча с Ришаром Гаске, но француз в итоге снялся незадолго до начала игры из-за травмы.

В общем, Циципасу действительно повезло. Перед началом турнира он много жаловался, говоря о том, что приехал на турнир в Майами только из-за строгих правил ATP.

Все прогнозы на теннис

Проблема в том, что Стефа в последнее время беспокоила травма плеча, из-за которой он после Открытого чемпионата Австралии почти не играл.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Циципас в первом же матче сенсационно проиграл австралийцу Джордану Томпсону.

Прогноз и ставка

На Гарина в этом матче можно поставить за 4.10, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.24.

Сложно сказать, сможет ли Стефанос спокойно обыграть чилийского теннисиста, который здорово провел недавние матчи.

При этом дело не только в сопернике. Возможно, греку по-прежнему мешают последствия травмы плеча.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.