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    Циципас сенсационно проиграет Гарину?

    Гарин — Циципас. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Майами 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гарин — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против чилийца Кристиана Гарина в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 19:00 мск. Гарин — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 27 Марта 2023 года

    Гарин

    Кристиан, похоже, наконец-то набрал оптимальную форму. И как ни странно, ему удается демонстрировать классный теннис не на своем любимом грунте, а на харде.

    Как и в Индиан-Уэллсе, Гарин снова пробился в основную сетку через квалификацию.

    В первом раунде чилийский теннисист выиграл у американца Маркоса Гирона, а во втором — у аргентинца Себастьяна Баэса.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Гарин сенсационно дошел до четвертого круга. В третьем круге ему удалось остановить норведца Каспера Рууда (6:4, 7:6).

    Циципас

    Стефанос тем временем пока не провел ни одного матча в Майами. В предыдущем раунде его ждала встреча с Ришаром Гаске, но француз в итоге снялся незадолго до начала игры из-за травмы.

    В общем, Циципасу действительно повезло. Перед началом турнира он много жаловался, говоря о том, что приехал на турнир в Майами только из-за строгих правил ATP.

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    Проблема в том, что Стефа в последнее время беспокоила травма плеча, из-за которой он после Открытого чемпионата Австралии почти не играл.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Циципас в первом же матче сенсационно проиграл австралийцу Джордану Томпсону.

    Прогноз и ставка

    На Гарина в этом матче можно поставить за 4.10, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.24.

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    Сложно сказать, сможет ли Стефанос спокойно обыграть чилийского теннисиста, который здорово провел недавние матчи.

    При этом дело не только в сопернике. Возможно, греку по-прежнему мешают последствия травмы плеча.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Гарин — Циципас: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на теннис. Циципас сенсационно проиграет Гарину?
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