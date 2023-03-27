Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Мари Боузковой в третьем круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 02:00 мск. Боузкова — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боузкова

Мари провалила первые месяцы нового сезона. В этом году она до сих пор ни разу не выигрывала два матча подряд на уровне основной сетки WTA.

Тем не менее, в Майами чешская теннисистка начала с волевой победы над Анной Блинковой — 3:6, 6:4, 6:3.

Боузкова прервала серию из трех поражений. Перед этим она проиграла Елене Рыбакиной во втором круге турнира в Дубае и не смогла пройти первый раунд в Монтеррее и Индиан-Уэллсе, уступив Каролине Шмидловой и Маркете Вондроушовой (1:6, 1:6) соответственно.

Примечательно, что до турнира в Дубае у Мари была лишь одна победа на уровне основной сетки.

Соболенко

Арина тем временем выиграла в предыдущем раунде у Шелби Роджерс — 6:4, 6:3.

Во втором сете белорусская теннисистка уступала с брейком, но отыгралась за счет классных действий на приеме.

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На турнире в Индиан-Уэллсе Соболенко проиграла в финале Елене Рыбакиной (6:7, 4:6), которая перед этим остановил и Игу Швентек.

Арина выиграла 18 из 20 матчей в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

На Боузкову в этом матче можно поставить за 5.75, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.14.

С учетом того, как Боузкова играла в недавних матчах, вряд ли ей удастся избежать разгрома.

В данном случае напрашивается ставка на победу Соболенко с форой по геймам (-6,0) за 2.08.