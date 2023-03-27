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    Сможет ли Соболенко разгромить Боузкову?

    Боузкова — Соболенко. Прогноз (к. 2.06) и ставки на турнир в Майами 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Боузкова — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Мари Боузковой в третьем круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 02:00 мск. Боузкова — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Боузкова

    Мари провалила первые месяцы нового сезона. В этом году она до сих пор ни разу не выигрывала два матча подряд на уровне основной сетки WTA.

    Тем не менее, в Майами чешская теннисистка начала с волевой победы над Анной Блинковой — 3:6, 6:4, 6:3.

    Боузкова прервала серию из трех поражений. Перед этим она проиграла Елене Рыбакиной во втором круге турнира в Дубае и не смогла пройти первый раунд в Монтеррее и Индиан-Уэллсе, уступив Каролине Шмидловой и Маркете Вондроушовой (1:6, 1:6) соответственно.

    Примечательно, что до турнира в Дубае у Мари была лишь одна победа на уровне основной сетки.

    Соболенко

    Арина тем временем выиграла в предыдущем раунде у Шелби Роджерс — 6:4, 6:3.

    Во втором сете белорусская теннисистка уступала с брейком, но отыгралась за счет классных действий на приеме.

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    На турнире в Индиан-Уэллсе Соболенко проиграла в финале Елене Рыбакиной (6:7, 4:6), которая перед этим остановил и Игу Швентек.

    Арина выиграла 18 из 20 матчей в текущем сезоне.

    Прогноз и ставка

    На Боузкову в этом матче можно поставить за 5.75, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.14.

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    С учетом того, как Боузкова играла в недавних матчах, вряд ли ей удастся избежать разгрома.

    В данном случае напрашивается ставка на победу Соболенко с форой по геймам (-6,0) за 2.08.

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    Боузкова — Соболенко: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Соболенко разгромить Боузкову?
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