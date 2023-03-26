Итальянец Янник Синнер сыграет против болгарина Григора Димитрова в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Синнер — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Янник в предыдущем раунде выиграл у Ласло Дьере — 6:4, 6:2.

С одной стороны, если судить только по счету, итальянец легко вышел в следующий раунд. Но на самом деле ему пришлось понервничать.

В первом сете серб взял гейм на приеме по счете 3:3, но сразу после этого позволил Синнеру сделать обратный брейк, а потом еще один.

Во второй партии Янник тоже один раз отдал гейм на подаче, но при этом сделал три брейка.

В прошлом сезоне Синнер дошел в Майами до четвертьфинала, а в сезоне-2021 — до финала, в котором проиграл Хуберту Хуркачу.

Димитров

В начале месяца Григор травмировал колено в матче с Джейсоном Кублером в Индиан-Уэллсе.

Болгарин снялся по ходу третьего сета, когда стало ясно, что продолжать бессмысленно.

К счастью, обошлось, повреждение оказалось несерьезным. В Майами Димитров начал с волевой победы над Яном-Леннардом Штруффом — 4:6, 7:6, 6:4.

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В этом году главным достижением бывшей третьей ракетки мира остается выход в полуфинал турнира в Роттердаме. Здесь ему удалось выиграть у Хуберта Хуркача и Алекса Де Минаура.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.26, победу Димитрова букмекеры предлагают за 3.86.

Судя по игре со Штруффом, Григор вряд ли способен сейчас остановить Синнера, который при удачном стечении обстоятельств вполне может побороться даже за титул.

Ставка — победа Синнера в двух сетах за 1.81.