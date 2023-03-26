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    Синнер обыграет Димитрова с разгромным счетом?

    Синнер — Димитров. Прогноз (к. 1.81) и ставки на «Мастерс» в Майами 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Димитров
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против болгарина Григора Димитрова в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Синнер — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синнер

    Янник в предыдущем раунде выиграл у Ласло Дьере — 6:4, 6:2.

    С одной стороны, если судить только по счету, итальянец легко вышел в следующий раунд. Но на самом деле ему пришлось понервничать.

    В первом сете серб взял гейм на приеме по счете 3:3, но сразу после этого позволил Синнеру сделать обратный брейк, а потом еще один.

    Во второй партии Янник тоже один раз отдал гейм на подаче, но при этом сделал три брейка.

    В прошлом сезоне Синнер дошел в Майами до четвертьфинала, а в сезоне-2021 — до финала, в котором проиграл Хуберту Хуркачу.

    Димитров

    В начале месяца Григор травмировал колено в матче с Джейсоном Кублером в Индиан-Уэллсе.

    Болгарин снялся по ходу третьего сета, когда стало ясно, что продолжать бессмысленно.

    К счастью, обошлось, повреждение оказалось несерьезным. В Майами Димитров начал с волевой победы над Яном-Леннардом Штруффом — 4:6, 7:6, 6:4.

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    В этом году главным достижением бывшей третьей ракетки мира остается выход в полуфинал турнира в Роттердаме. Здесь ему удалось выиграть у Хуберта Хуркача и Алекса Де Минаура.

    Прогноз и ставка

    На Синнера в этом матче можно поставить за 1.26, победу Димитрова букмекеры предлагают за 3.86.

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    Судя по игре со Штруффом, Григор вряд ли способен сейчас остановить Синнера, который при удачном стечении обстоятельств вполне может побороться даже за титул.

    Ставка — победа Синнера в двух сетах за 1.81.

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    Синнер — Димитров: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на теннис. Синнер обыграет Димитрова с разгромным счетом?
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