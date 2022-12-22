Австриец Доминик Тим сыграет против датчанина Хольгера Руне на выставочном турнире в Дубае. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 19:00 мск. Тим — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

Тим весь год пытался набрать форму после серьезной травмы запястья. И поначалу дела шла, мягко говоря, так себе.

Доминик в буквальном смысле не мог контролировать удары — запястье совершенно не слушалось. Кроме того, австриец честно признавался, что у него был страх рецидива травмы, из-за чего на корте он часто был скован.

Но ближе к концу осени Тим наконец-то стал играть на прежнем уровне, пусть и далеко не всегда. Но прогресс было сложно не заметить. Например, в Антверпене бывшая третья ракетка мира выиграл у поляка Хуберта Хуркача.

Тим завершает год на 102-й строчке в рейтинге ATP, но вполне вероятно, что в следующем сезоне ему удастся вернуться как минимум в топ-30.

Руне

Руне тем временем стал главным открытием сезоне-2022. Совсем недавно он он был признан «новичком года» по версии ATP.

Все знали, что Хольгер талантливый парень, но вряд ли кто-то мог предположить, что он взлетит так высоко уже в этом году.

Весной Руне выиграл турнир в Мюнхене (во втором круге разгромил Александра Зверева) и дошел до четвертьфинала на Ролан Гаррос (в первом круге обыграл Дениса Шаповалова, а в четвертом — Стефаноса Циципаса).

Летом 19-летний датчанин слегка забуксовал, но это, как потом оказалось, было затишье перед бурей.

Все прогнозы на теннис

В октябре Руне взял титул в Стокголье и дошел до финала в Софии и Базеле. А его главным триумфом стала победа на «Мастерсе» в Париже. В решающем матче Хольгер выиграл у Новака Джоковича.

Руне занимает 11-е место в рейтинге ATP.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 2.46, победу Руне букмекеры предлагают за 1.55.

Сложно сказать, в какой форме находятся оба теннисиста, поэтому самый логичный вариант — поставить на количество геймов или сетов.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.81.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.14.