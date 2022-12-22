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    Сможет ли Тим выиграть у Руне?

    Тим — Руне. Прогноз (к. 2.14) и ставки на выставочный турнир в Дубае 22 декабря 2022 года

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    Хольгер Руне
    Австриец Доминик Тим сыграет против датчанина Хольгера Руне на выставочном турнире в Дубае. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 19:00 мск. Тим — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тим

    Тим весь год пытался набрать форму после серьезной травмы запястья. И поначалу дела шла, мягко говоря, так себе.

    Доминик в буквальном смысле не мог контролировать удары — запястье совершенно не слушалось. Кроме того, австриец честно признавался, что у него был страх рецидива травмы, из-за чего на корте он часто был скован.

    Но ближе к концу осени Тим наконец-то стал играть на прежнем уровне, пусть и далеко не всегда. Но прогресс было сложно не заметить. Например, в Антверпене бывшая третья ракетка мира выиграл у поляка Хуберта Хуркача.

    Тим завершает год на 102-й строчке в рейтинге ATP, но вполне вероятно, что в следующем сезоне ему удастся вернуться как минимум в топ-30.

    Руне

    Руне тем временем стал главным открытием сезоне-2022. Совсем недавно он он был признан «новичком года» по версии ATP.

    Все знали, что Хольгер талантливый парень, но вряд ли кто-то мог предположить, что он взлетит так высоко уже в этом году.

    Весной Руне выиграл турнир в Мюнхене (во втором круге разгромил Александра Зверева) и дошел до четвертьфинала на Ролан Гаррос (в первом круге обыграл Дениса Шаповалова, а в четвертом — Стефаноса Циципаса).

    Летом 19-летний датчанин слегка забуксовал, но это, как потом оказалось, было затишье перед бурей.

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    В октябре Руне взял титул в Стокголье и дошел до финала в Софии и Базеле. А его главным триумфом стала победа на «Мастерсе» в Париже. В решающем матче Хольгер выиграл у Новака Джоковича.

    Руне занимает 11-е место в рейтинге ATP.

    Прогноз и ставка

    На Тима в этом матче можно поставить за 2.46, победу Руне букмекеры предлагают за 1.55.

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    Сложно сказать, в какой форме находятся оба теннисиста, поэтому самый логичный вариант — поставить на количество геймов или сетов.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.81.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.14.

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    Тим — Руне: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 22.12.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тим выиграть у Руне?
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