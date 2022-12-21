Испанка Паула Бадоса сыграет против француженки Каролин Гарсии на выставочном турнире в Дубае. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 18:30 мск. Бадоса — Гарсия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бадоса

Бадоса завершает год на 13-м месте в рейтинге WTA. С одной стороны, неплохо, но при этом еще не так давно она была второй ракеткой мира.

Паула слабо выступила на Открытом чемпионате США, проиграв уже во втором раунде Петре Мартич, и провалила осенние турниры.

В Токио, Остраве и Гвадалахаре испанская теннисистка не прошла ни одного раунда. В Сан-Диего 25-летняя теннисистка проиграла во втором круге Даниэль Коллинс.

Предстоящий матч станет для Бадосы первым после перерыва.

Гарсия

Гарсия тем временем уже успела провести один матч на этой неделе.

В понедельник француженка уступила Иге Швентек — 3:6, 4:6. Каролин неплохо боролась, но соперница все равно была лучше по всем показателям.

Гарсия совершила самый большой рывок в рейтинге по итогам сезона. Француженка начала год 74-й, а закончила четвертой.

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В начале ноября Каролин выиграла Итоговый турнир WTA. В финале она одержала победу над Ариной Соболенко.

Прогноз и ставка

На Бадосу в этом матче можно поставить за 2.70, победу Гарсии букмекеры предлагают за 1.42.

В данном матче вряд ли стоит рассматривать ставки на исход. Сложно сказать, в какой форме сейчас Бадоса, а угадывать нет смысла.

Но вполне вероятно, что девушкам не хватит двух партий

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38.