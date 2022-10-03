Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октяюря, начало — в 15:00 мск. Оже-Альяссим — Баутиста-Агут: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

Оже-Альяссим в конце сентября был одним из участников Кубке Лейвера, на котором свой последний матч в карьере провел легендарный Роджер Федерер.

Канадец стал победителем выставочного турнира в Лондоне в составе сборной Мира. При этом Феликс стал автором главной сенсации, обыграв в одном из решающих матчей Новака Джоковича.

А незадолго до этого Оже-Альяссим выиграл в рамках Кубка Дэвиса у испанца Карлоса Алькараса, который с недавних пор возглавляет рейтинг ATP.

Безусловно, это не может не удивлять на фоне провала канадского теннисиста на Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке он уже во втором раунде проиграл британцу Джеку Дрейперу. Но Оже-Альяссим нередко попадает в подобные истории.

Баустиста-Агут

Баутиста-Агут тоже здорово сыграл в Кубке Дэвиса, одержав сразу три победы. Испанец выиграл у Миомира Кецмановича, Вашека Поспишила и Хон Сон Чхана.

Но для него это было слабым утешением после неудачного выступления на US Open. В матче первого круга Робертоо проиграл американцу Джеффри Джону Вольфу, при этом не взяв ни сета.

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Слабая игра Баутисты-Агута в матче с Джей-Джеем, если честно, удивила. Все-таки перед этим он прошел по два раунда на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати, а также взял титул в Кицбюэле.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.51, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.56.

Испанец проиграл три предыдущих матча против канадского теннисиста. И скорее всего, Феликс снова задавит Роберто своим мощным, агрессивным теннисом.

Ставка — победа Оже-Альяссима + тотал геймов больше 21,5 за 2.62.