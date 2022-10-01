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    Сможет ли Шаповалов выиграть у Бруксби?

    Шаповалов — Бруксби. Прогноз (к. 2.26) и ставки на турнир в Сеуле 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Шаповалов — Бруксби
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Дженсона Бруксби в полуфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 1 октября, начало — в 08:30 мск. Шаповалов — Бруксби: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шаповалов

    Шаповалов всего лишь второй раз в сезоне дошел до полуфинала. В начале сезона канадец выиграл четыре матча на Открытом чемпионате Австралии и остановился в шаге от решающего матча в Дубае.

    И после этого началась просто кошмарная серия. Исключением стал лишь «Мастерс» в Риме, где ему удалось добраться до четвертьфинала.

    Но на этой неделе Денис наконец-то играет на более-менее приличном уровне. Но при этом надо не забывать, что и соперники у него до сих пор были не самые опасные.

    Во втором раунде Шаповалов выиграл у испанца Хауме Муньяра, а в четвертьфинале — у молдавского теннисиста Раду Албота.

    Бруксби

    Бруксби тем временем должен был встретиться в четвертьфинале с Кэмероном Норри, но матч не состоялся. Британец снялся из-за коронавируса. В общем, повезло американцу.

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    Во втором раунде Дженсон уверенно разобрался с южнокорейцем Квон Сун Ву — 6:3, 6:4. А перед этим он обыграл Ву Тун Ли из Тайваня.

    Бруксби третий раз в сезоне дошел до полуфинала на турнире ATP.

    Прогноз и ставка

    На Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.66, победу Бруксби букмекеры предлагают за 2.26.

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    Сложно будет Денису, коварный Бруксби наверняка устроит ему серьезную проверку. И есть опасения, что эту проверку теннисист из Канады не пройдет.

    В последнее время Шаповалов как-то чересчур неуверенно играет против подобных соперников.

    Ставка — победа Бруксби за 2.26.

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    Шаповалов — Бруксби: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шаповалов выиграть у Бруксби?
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