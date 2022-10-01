Шаповалов
Шаповалов всего лишь второй раз в сезоне дошел до полуфинала. В начале сезона канадец выиграл четыре матча на Открытом чемпионате Австралии и остановился в шаге от решающего матча в Дубае.
И после этого началась просто кошмарная серия. Исключением стал лишь «Мастерс» в Риме, где ему удалось добраться до четвертьфинала.
Но на этой неделе Денис наконец-то играет на более-менее приличном уровне. Но при этом надо не забывать, что и соперники у него до сих пор были не самые опасные.
Во втором раунде Шаповалов выиграл у испанца Хауме Муньяра, а в четвертьфинале — у молдавского теннисиста Раду Албота.
Бруксби
Бруксби тем временем должен был встретиться в четвертьфинале с Кэмероном Норри, но матч не состоялся. Британец снялся из-за коронавируса. В общем, повезло американцу.
Во втором раунде Дженсон уверенно разобрался с южнокорейцем Квон Сун Ву — 6:3, 6:4. А перед этим он обыграл Ву Тун Ли из Тайваня.
Бруксби третий раз в сезоне дошел до полуфинала на турнире ATP.
Прогноз и ставка
На Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.66, победу Бруксби букмекеры предлагают за 2.26.
Сложно будет Денису, коварный Бруксби наверняка устроит ему серьезную проверку. И есть опасения, что эту проверку теннисист из Канады не пройдет.
В последнее время Шаповалов как-то чересчур неуверенно играет против подобных соперников.
Ставка — победа Бруксби за 2.26.