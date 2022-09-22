Чешка Каролина Плишкова сыграет против хорватки Петры Мартич во втором круге турнира в Токио. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 06:00 мск. Плишкова — Мартич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Плишкова

Плишкова легко прошла первый раунд, выиграв у Изабеллы Шиниковой. Этот матч, как и ожидалось, больше напоминал тренировку для экс-первой ракетки мира.

Каролина разгромила болгарскую теннисистку со счетом 6:2, 6:1. И на все про всё у нее ушло чуть меньше часа.

В начале сентября Плишкова неплохо выступила на Открытом чемпионате США, где дошла до четвертьфинала, сумев выиграть в том числе у Белинды Бенчич и Виктории Азаренко. Дальше ее не пустила Арина Соболенко.

Плишкова выигрывала турнир в Токио в сезоне-2018.

Мартич

Мартич тоже без проблем вышла во второй круг. В стартовом матче она одержала победу над Риной Сайго.

Японская теннисистка взяла лишь два гейма. В общем, хорватка тотально доминировала.

На US Open Мартич выиграла во втором круге у испанки Паулы Бадосы, но в следующем матче уступила Азаренко.

Все прогнозы на теннис

Для Петры лучшим месяцем в текущем сезоне стал июль. Сначала она дошла до четвертого раунда Уимблдона, а потом взяла титул в Лозанне.

Также стоит отметить, что в середине марта она добралась до четвертьфинала на крупном турнире в Индиан-Уэллсе.

Прогноз и ставка

На Плишкову в этом матче можно поставить за 1.50, победу Мартич букмекеры предлагают за 2.59.

У Плишковой далеко не самая простая история противостояния с Мартич. Четыре из семи предыдущих матчей между ними завершились в пользу хорватки.

И, скорее всего, в предстоящем матче Каролина если и выиграет, то вряд ли в двух партиях.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.41.