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    Сможет ли Плишкова сравнять счет в противостоянии с Мартич?

    Плишкова — Мартич. Прогноз (к. 2.41) и ставки на турнир в Токио 22 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Плишкова — Мартич
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    Каролина Плишкова
    Чешка Каролина Плишкова сыграет против хорватки Петры Мартич во втором круге турнира в Токио. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 06:00 мск. Плишкова — Мартич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Плишкова

    Плишкова легко прошла первый раунд, выиграв у Изабеллы Шиниковой. Этот матч, как и ожидалось, больше напоминал тренировку для экс-первой ракетки мира.

    Каролина разгромила болгарскую теннисистку со счетом 6:2, 6:1. И на все про всё у нее ушло чуть меньше часа.

    В начале сентября Плишкова неплохо выступила на Открытом чемпионате США, где дошла до четвертьфинала, сумев выиграть в том числе у Белинды Бенчич и Виктории Азаренко. Дальше ее не пустила Арина Соболенко.

    Плишкова выигрывала турнир в Токио в сезоне-2018.

    Мартич

    Мартич тоже без проблем вышла во второй круг. В стартовом матче она одержала победу над Риной Сайго.

    Японская теннисистка взяла лишь два гейма. В общем, хорватка тотально доминировала.

    На US Open Мартич выиграла во втором круге у испанки Паулы Бадосы, но в следующем матче уступила Азаренко.

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    Для Петры лучшим месяцем в текущем сезоне стал июль. Сначала она дошла до четвертого раунда Уимблдона, а потом взяла титул в Лозанне.

    Также стоит отметить, что в середине марта она добралась до четвертьфинала на крупном турнире в Индиан-Уэллсе.

    Прогноз и ставка

    На Плишкову в этом матче можно поставить за 1.50, победу Мартич букмекеры предлагают за 2.59.

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    У Плишковой далеко не самая простая история противостояния с Мартич. Четыре из семи предыдущих матчей между ними завершились в пользу хорватки.

    И, скорее всего, в предстоящем матче Каролина если и выиграет, то вряд ли в двух партиях.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.41.

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    Плишкова — Мартич: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Плишкова сравнять счет в противостоянии с Мартич?
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