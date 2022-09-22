Плишкова
Плишкова легко прошла первый раунд, выиграв у Изабеллы Шиниковой. Этот матч, как и ожидалось, больше напоминал тренировку для экс-первой ракетки мира.
Каролина разгромила болгарскую теннисистку со счетом 6:2, 6:1. И на все про всё у нее ушло чуть меньше часа.
В начале сентября Плишкова неплохо выступила на Открытом чемпионате США, где дошла до четвертьфинала, сумев выиграть в том числе у Белинды Бенчич и Виктории Азаренко. Дальше ее не пустила Арина Соболенко.
Плишкова выигрывала турнир в Токио в сезоне-2018.
Мартич
Мартич тоже без проблем вышла во второй круг. В стартовом матче она одержала победу над Риной Сайго.
Японская теннисистка взяла лишь два гейма. В общем, хорватка тотально доминировала.
На US Open Мартич выиграла во втором круге у испанки Паулы Бадосы, но в следующем матче уступила Азаренко.
Для Петры лучшим месяцем в текущем сезоне стал июль. Сначала она дошла до четвертого раунда Уимблдона, а потом взяла титул в Лозанне.
Также стоит отметить, что в середине марта она добралась до четвертьфинала на крупном турнире в Индиан-Уэллсе.
Прогноз и ставка
На Плишкову в этом матче можно поставить за 1.50, победу Мартич букмекеры предлагают за 2.59.
У Плишковой далеко не самая простая история противостояния с Мартич. Четыре из семи предыдущих матчей между ними завершились в пользу хорватки.
И, скорее всего, в предстоящем матче Каролина если и выиграет, то вряд ли в двух партиях.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.41.