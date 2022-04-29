Норвежец Каспер Руд сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в четвертьфинале турнира в Мюнхене. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 14:30 мск. Ван де Зандшульп — Руд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ван де Зандшульп

Ван де Зандшульп начал в Мюнхене с двух уверенных побед. В первом круге теннисист из Нидерландов выиграл у американца Брендона Накашимы.

В следующем матче Ботик легко разобрался с белорусом Егором Герасимовым, позволив сопернику взять лишь пять геймов.

На «Мастерсе» в Монте-Карло ван де Зандшульп сразу же проиграл Себастьяну Корде, который после этого остановил Карлоса Алькараса.

Зато в Марракеше Ботик дошел до четвертьфинала, но там, конечно, и соперники были заметно попроще.

Руд

Руд тем временем попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

И первый матч получился для Каспера не таким простым, как ему хотелось бы. Норвежец с трудом выиграл у Алекса Молчана. Для победы над словаком потребовлся дополнительный сет.

Все прогнозы на теннис

В Барселоне на прошлой неделе Руд проиграл в четвертьфинале испанцу Пабло Каррено-Бусте, а в Монте-Карло уже в третьем раунде уступил болгарину Григору Димитрову.

В прошлом году Руд дошел в Мюнхене до полуфинала.

Прогноз и ставка

На ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 3.82, победу Руда букмекеры предлагают за 1.30.

В прошло сезоне Ботик уверенно выиграл у Каспера на US Open. Тогда победа нидерландца стала большим сюрпризом.

Очевидно, что Руда ждет еще одна непростая игра. И если он победит, то вряд ли в двух сетах. Норвежец пока совсем не впечатляет, хотя как раз сейчас его любимая часть сезона.

Ставка — ван де Зандшульп выиграет хотя бы один сет за 2.04.