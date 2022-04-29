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    Сможет ли Руд взять реванш у ван де Зандшульпа?

    Ван де Зандшульп — Руд. Прогноз (к. 2.04) и ставки на турнир в Мюнхене 29 апреля 2022 года

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    Каспер Руд
    Норвежец Каспер Руд сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в четвертьфинале турнира в Мюнхене. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 14:30 мск. Ван де Зандшульп — Руд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 29 Апреля 2022 года

    Ван де Зандшульп

    Ван де Зандшульп начал в Мюнхене с двух уверенных побед. В первом круге теннисист из Нидерландов выиграл у американца Брендона Накашимы.

    В следующем матче Ботик легко разобрался с белорусом Егором Герасимовым, позволив сопернику взять лишь пять геймов.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло ван де Зандшульп сразу же проиграл Себастьяну Корде, который после этого остановил Карлоса Алькараса.

    Зато в Марракеше Ботик дошел до четвертьфинала, но там, конечно, и соперники были заметно попроще.

    Руд

    Руд тем временем попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

    И первый матч получился для Каспера не таким простым, как ему хотелось бы. Норвежец с трудом выиграл у Алекса Молчана. Для победы над словаком потребовлся дополнительный сет.

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    В Барселоне на прошлой неделе Руд проиграл в четвертьфинале испанцу Пабло Каррено-Бусте, а в Монте-Карло уже в третьем раунде уступил болгарину Григору Димитрову.

    В прошлом году Руд дошел в Мюнхене до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 3.82, победу Руда букмекеры предлагают за 1.30.

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    В прошло сезоне Ботик уверенно выиграл у Каспера на US Open. Тогда победа нидерландца стала большим сюрпризом.

    Очевидно, что Руда ждет еще одна непростая игра. И если он победит, то вряд ли в двух сетах. Норвежец пока совсем не впечатляет, хотя как раз сейчас его любимая часть сезона.

    Ставка — ван де Зандшульп выиграет хотя бы один сет за 2.04.

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    Ван де Зандшульп — Руд: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Руд взять реванш у ван де Зандшульпа?
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