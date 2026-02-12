Сможет ли Эмбер выйти в полуфинал «пятисотника» в Роттердаме?

прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 2.08

Француз Юго Эмбер сыграет против австралийца Кристофера О'Коннела в четвертьфинале турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерландцы). Матч пройдет 13 февраля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Эмбер — О'Коннелл с коэффициентом для ставки за 2.08.

Эмбер

Юго второй раз в сезоне прошел дальше второго круга.

Лучшим результатом французского теннисиста в этом году пока остается выход в финал турнира в Аделаиде.

В первом круге текущего турнира Эмбер одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым — 7:6, 3:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

Во втором раунде его соперником был 169-я ракетка мира нидерландец Гай Ден Ауден — 6:4, 6:3.

Интересно, что в предыдущих сезонах Эмбер ни разу не проходил в Роттердаме даже первый круг.

О'Коннелл

Кристофер выиграл два матча подряд на уровне основного тура впервые с сентября прошлого года.

Интересно, что до этой недели у австралийца в текущем сезоне не было ни одной победы на турнирах ATP.

С учетом квалификации О'Коннелл провел в Роттердаме уже четыре матча.

В отборе он обыграл украинца Виталия Сачко и француза Юго Гастона.

В первом круге О'Коннелл одержал победу над французом Валантеном Руайе — 6:4, 4:6, 7:6.

Во втором раунде его соперником был британец Кэмерон Норри — 7:6, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.21, победу О'Коннелла букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: ранее Юго дважды обыгрывал Кристофера на грунте — в 2023-м в Мюнхене, а в 2025-м на Ролан Гаррос. При этом француз не отдал ни сета. Скорее всего, Эмбер продлит победную серию над О'Коннеллом, но не факт, что матч получится простым.

Рекомендуемая ставка: победа Эмбера + тотал геймов больше 20,5 за 2.08.